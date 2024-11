Bielsa convoca Uruguai sem dupla de flamenguistas para encarar Brasil

Vivendo um momento conturbado após Suárez declarar que a convivência com Bielsa é complicada na seleção, o Uruguai tentará dar a volta por cima após oito jogos sem vitórias, contando a Copa América. A última vitória foi na competição disputada em solo americano, justamente contra os anfitriões, por 1 a 0.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O Uruguai empatou sem gols com o Brasil nas quartas (ganhou nos pênaltis), perdeu da Colômbia na semifinal (1 a 0) e ficou no 2 a 2 com o Canadá na disputa do terceiro lugar (levou nas penalidades). Depois, fez amistoso com a Guatemala e também não ganhou: 1 a 1. Nas duas últimas rodadas duplas das Eliminatórias, foram empates com Paraguai, Venezuela e Equador (todos por 0 a 0), além de derrota para o Peru, por 1 a 0.

Na busca do desencanto, o treinador chamou apenas quatro meias: Ugarte, Fonseca, Valverde e Bentancur. Mesmo deixando De la Cruz e Arrascaeta fora da lista, Bielsa chamou outros quatro jogadores que defendem clubes no Brasil: os laterais Varella, do Flamengo, Pumita Rodríguez, do Vasco, o goleiro Rochet, do Internacional, e o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia.

Veja convocados

Goleiros - Rochet (Internacional), Mele (Junior Barranquilla) e Franco Israel (Sporting)

Defensores - Varela (Flamengo), Pumita Rodríguez (Vasco), Giménez (Atlético de Madrid), Bueno (Wolverhampton), Marichal (Dínamo Moscou), Rodríguez (Boston River), Olivera (Napoli), Nández (Qadisiyah) e Sacacchi (Boca Juniors).