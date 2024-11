Atacante francês é condenado por agressão sexual, mas pode não ser preso

O incidente aconteceu na noite de 6 de setembro. Na audiência, que ocorreu em outubro, ele admitiu estar embriagado ao volante e afirmou não se lembrar de nada sobre a agressão sexual.

Ele foi detido por um breve período e depois libertado após o incidente em seu carro na Riviera Francesa. Ben Yedder foi preso em sua casa naquela noite, depois de se recusar a parar o veículo.

Sem clube desde que o contrato com o Monaco terminou no fim da temporada passada, o jogador já esteve envolvido em outra polêmica. No verão de 2023, o centroavante foi acusado de tentativa de estupro e violência psicológica contra a ex-companheira.

Yedder foi revelado pelo Toulouse em 2010 e passou também pelo Sevilla, da Espanha. O seu futebol o levou à seleção francesa. Pela equipe nacional, o atacante fez 19 partidas e marcou três gols. Na temporada passada, pelo Monaco, o jogador balançou a rede a rede 16 vezes e ajudou sua equipe a terminar o campeonato Francês na segunda colocação.