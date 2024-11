América-MG derrota Ituano de virada e deixa adversário muito perto do rebaixamento na Série B

O América-MG conquistou uma vitória importante nesta terça-feira, quando jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, superou o Ituano por 3 a 2, de virada, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time mineiro chegou a 24 jogos de invencibilidade em seu estádio e ainda manteve as chances matemáticas de acesso à elite do futebol nacional. A vitória levou o América a 55 pontos, cinco atrás do Sport, primeiro time no G-4.

Do outro lado, a reta final do Ituano ficou ainda mais dramática. O time paulista parou em 34 pontos e agora está cinco atrás do CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, restando seis pontos em disputa.

A partida em Belo Horizonte começou com domínio da posse para o lado dos mandantes. Porém, quem sorriu primeiro foi o Ituano. Aos 14 minutos, Marcinho avançou pelo lado esquerdo, cruzou na direção da área e o zagueiro Ricardo Silva, do América, mandou contra o próprio gol, abrindo o placar para os paulistas.

O time da casa respondeu aos 19, quando Nicolas bateu falta da intermediária e Jefferson Paulino fez um 'milagre'. O goleiro salvou o Ituano mais uma vez aos 26, em chute rasteiro de Daniel Júnior, mas não pôde fazer nada aos 40, quando Nicolas recebeu na direita, invadiu a área, cortou para o meio e bateu no cantinho, sem chances de defesa, igualando o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o jogo ganhou em ritmo, com o Ituano pressionando o adversário. Aos cinco, Leozinho invadiu a área e chutou na trave. Logo em seguida, Yan Rolim deu uma caneta e bateu colocado, para grande defesa de Elias. O goleiro do América salvou mais uma aos nove, quando José Aldo mandou uma bomba.

A resposta do América, entretanto, foi com eficiência. Aos 15, em cobrança de escanteio, Lucão mandou de cabeça, Jeferson Paulino defendeu, mas no rebote, a bola voltou para Lucão, que fuzilou para o gol e virou o jogo para os mineiros. A alegria do time da casa, porém, não durou muito. Aos 19, Yann Rolim serviu Bruno Xavier, que partiu em velocidade e tocou na saída de Elias, novamente deixando tudo igual.

O Ituano chegou com perigo novamente aos 30, quando Jefferson Paulino achou Leozinho, que venceu a defesa e chutou para uma defesa de peito de Elias. Aos 35, o América respondeu em cobrança de falta de Nicolas, que bateu no ângulo e Jefferson Paulino fez grande defesa.

Entretanto, quando parecia que o jogo terminaria empatado, Fabinho recebeu na esquerda, cortou para o meio e mandou no canto, garantindo a vitória para o América.

As equipes voltam a campo para a 37ª e penúltima rodada da Série B em datas diferentes. Neste sábado, o Ituano vai até o Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Vila Nova, a partir das 21h. Já na segunda-feira, o América fecha a rodada diante do Ceará, às 21h45, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 2 ITUANO

AMÉRICA-MG - Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê (Wallisson), Juninho e Fer Elizari (Moisés); Daniel Júnior (Fabinho), Rodriguinho (Vinicius) e Brenner (Davó). Técnico: Lisca.

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Rodrigo (Gabriel Falcão), José Aldo e Yann Rolim (Miquéias); Salatiel (Leozinho), Vinícius Paiva (Bruno Xavier) e Thonny Anderson (Neto Berola). Técnico: Chico Elias.

GOLS - Ricardo Silva (contra), aos 14, e Nicolas, aos 40 minutos do primeiro tempo. Lucão, aos 15, Bruno Xavier, aos 19, e Fabinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Gustavo, Rodrigo, Yann Rolim e Bruno Xavier.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).