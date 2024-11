Santos desafia o Coritiba fora de casa para confirmar o acesso na Série B

O Santos pode confirmar o seu retorno à elite do futebol nacional nesta segunda-feira, às 21h, diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro garante uma vaga entre os quatro primeiros colocados em caso de vitória.

Com 65 pontos, o Santos lidera a competição com uma margem folgada para o Ceará, quinto colocado, com 57. O título, no entanto, só pode ocorrer na próxima rodada, contra o CRB, no que pode vir a ser o último jogo da Vila Belmiro, já que o clube negocia a construção de uma nova arena.

Contra o Santos, o Coritiba só cumprirá tabela, já que não tem mais chances de acesso e também não corre mais risco de rebaixamento. O clube paranaense pode, inclusive, poupar alguns jogadores e testar outros já pensando na temporada de 2025.

O retrospecto do Santos é muito favorável diante do Coritiba. Em 52 jogos, o time paulista venceu 30, empatou nove e perdeu apenas 13. Na capital paranaense, foi derrotado só uma vez nos últimos cinco confrontos.

Em busca da quarta vitória consecutiva e com o intuito de voltar para a Baixada Santista com o acesso, o Santos não deve contar com o zagueiro Jair, com uma inflamação no músculo direito do quadril. O defensor está negociando com a Atalanta, da Itália.

Titular nos últimos compromissos do Santos, o meia Serginho sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita e vai permanecer na Baixada para continuar o tratamento. Com isso, Sandry deve compor o meio de campo. Já a zaga terá João Basso e Gil.

O meio de campo do Santos ainda tem mais um desfalque. Diego Pituca está suspenso e será substituído por João Schmidt. Já o volante Tomás Rincón e o atacante Miguelito estarão com suas respectivas seleções para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Poderíamos ter sido melhores. Mas já vimos times caindo e tendo dificuldades. O Cruzeiro ficou três anos, o Vasco teve que ir para um jogo decisivo lá em Itu, na última rodada, para subir. Chegamos a uma final do Paulista, um sentimento que o torcedor não tinha há algum tempo. Feliz demais, graças a Deus é mais um trabalho entregue nesse meu oitavo ano como técnico profissional. Feliz e orgulhoso desse pessoal que trabalha comigo. Vamos coroar com acesso", disse Carille.

Do lado do Coritiba, o técnico Jorginho, que não tem permanência definida para 2025, não terá o volante Vini Paulista, suspenso. A tendência é que o treinador dê oportunidades aos jogadores formados no clube. Com isso, Geovane Meurer poderá ser escolhido para iniciar a partida.

Assim como o Santos, o Coritiba também terá um desfalque por causa da Data Fifa. Sebastián Gómez foi convocado pela Colômbia e abrirá um espaço no meio de campo, que será formado por Zé Gabriel, Josué e Geovane Meurer.

"Estávamos com uma pontuação defasada e sob o meu comando tivemos derrotas fatais para chegar nesse momento sem a pontuação necessária para entrar no G-4. O Coritiba merece muito mais do que demonstramos nos últimos jogos. O que nos resta é honrar essa camisa", afirmou Jorginho.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X SANTOS

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer (Matheus Bianqui) e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

SANTOS - Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).