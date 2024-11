Rodri diz que colocaria Vini Jr. em 3º na Bola de Ouro: 'Ganhei pela regularidade'

Em entrevista à Rádio Cope, da Espanha, Rodri falou nesta segunda-feira sobre o resultado da Bola de Ouro. O jogador do Manchester City disse que venceu por ter feito uma temporada regular, que, segundo ele, é "o mais difícil no futebol". Além disso, o volante definiu seu top 3: ele mesmo em primeiro, Carvajal em segundo e Vinicius Junior em terceiro, ambos do Real Madrid.

A premiação foi considerada polêmica já que muitos acreditavam na vitória de Vini Jr. Ciente do resultado momentos antes da cerimônia, o Real Madrid se recusou a viajar para o evento, e afirmou que a Bola de Ouro não respeita o clube. Rodri, durante a entrevista, não entrou nesta discussão, mas legitimou sua conquista.

"O jogador mais regular dessa temporada fui eu. Talvez não com os picos mais altos, acho que na temporada passada tive momentos mais importantes, mas em regularidade creio que sim. Mas quem sou eu para debater se eu merecia", afirmou o jogador do Manchester City.