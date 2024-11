Real confirma lesão, e Rodrygo deve voltar apenas em dezembro

O brasileiro se machucou no sábado, na goleada do Real sobre o Osasuna por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo, contudo, mal participou da partida. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo em razão das dores musculares. Saiu de campo chorando, virando preocupação também para a seleção brasileira.

No mesmo dia, a CBF anunciou o corte do jogador, antes convocado pelo técnico Dorival Júnior para a atual data Fifa, na qual a seleção enfrentará a Venezuela na quinta-feira (14) e o Uruguai no dia 19. Dorival chamou Gabriel Martinelli, do Arsenal, para ocupar a vaga de Rodrygo. Ao mesmo tempo, a seleção chamou o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, para a vaga de Éder Militão, que sofreu mais grave no mesmo jogo do Real.

O clube espanhol tem ainda uma terceira baixa para as próximas semanas. Trata-se do lateral-direito Lucas Vázquez, que também sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Porém, aparentemente menos grave. Sua recuperação deve levar um mês.