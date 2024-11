Mbappé vive angústia em seca no Real Madrid e ausência na seleção francesa

Kylian Mbappé não vive um bom início com a camisa do Real Madrid. O craque francês também ficou fora da lista de convocados da seleção francesa, pela segunda vez. A ausência entre os chamados para a Data Fifa de novembro pode ter relação com a acusação de agressão sexual que o jogador enfrenta na Suécia. Ele nega a acusação.

Segundo o jornal francês L'Equipe, a comissão técnica de Didier Deschamps acredita que Mbappé pode ser convocado para depor no momento em que estiver concentrado com a seleção, fato que atrapalharia a concentração da sua equipe.

O caso pelo qual o jogador é investigado teria ocorrido em Estocolmo, onde o atacante foi flagrado numa casa noturna. Dias depois surgiu uma denúncia de agressão sexual, de acordo com a imprensa sueca.

Deschamps nega que a não convocação do atacante tenha influência das acusações que o craque enfrenta. "É minha responsabilidade tomar decisões. Acho que é melhor assim", disse o Deschamps, que completa reafirmando a vontade de Mbappé de estar presente com a seleção. "O que posso dizer são essas duas coisas. Uma é que Kylian queria ser convocado. E duas: Não foram os problemas extracampo que entraram na decisão, já que a presunção de inocência existe e deve existir. Esta foi uma decisão específica para esta convocação."

O francês completou quatro jogos sem marcar com a camisa do Real Madrid no fim de semana. Visivelmente incomodado, foi para o vestiário sem cumprimentar seus companheiros e se despedir dos torcedores no nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, após a goleada sobre o Osasuna por 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol, no sábado.

Mesmo com um desempenho abaixo do esperado, o técnico italiano Carlo Ancelotti o manteve entre os titulares nos 90 minutos da partida. Mbappé atuou pela ponta esquerda, a posição de origem do jogador que atualmente é ocupada pelo brasileiro Vinícius Júnior. Mesmo assim não foi o suficiente para o camisa nove decolar e marcar o seu gol. A cada drible equivocado e finalização desperdiçada, o atacante se mostrava angustiado, reclamando com a arbitragem por faltas e escanteios não marcados.

Quando perguntado na coletiva sobre o desempenho de Mbappé, Ancelotti defendeu o craque e se diz contente com a sua iniciativa na partida. "Mbappé não marcou, mas jogou bem, participou de muitas jogadas, estou contente com sua partida", disse o treinador.

Antes da goleada, Mbappé publicou em seu perfil do Instagram uma foto do elenco reunido e disse. "Vamos juntos como sempre".

Confira os números de Mbappé pelo Real Madrid:

Campeonato Espanhol: 11 jogos, seis gols e uma assistência

Liga dos Campeões: quatro jogos, um gol e uma assistência

Supercopa da Europa: um jogo e um gol