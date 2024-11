Guarani tem problema para mais uma decisão pela permanência na Série B

O Guarani busca uma sobrevida dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para seguir pelo menos tentando se salvar do rebaixamento, que parece iminente há algumas rodadas. Em casa, no estádio Brinco de Ouro, recebe o Amazonas, em Campinas, nesta terça-feira, às 21h. Porém, antes, precisa torcer muito por uma derrota da Ponte Preta nesta segunda-feira.

Isso porque, caso a Ponte Preta vença o Vila Nova, às 18h30, em Goiânia, acabará matematicamente com as chances do Guarani se salvar. Atualmente, a arquirrival soma 38 pontos e caso vença, irá aos 41. Com isso, o Guarani que tem 31, chegaria no máximo a 40 e não teria mais chances de permanência.

De qualquer forma, o técnico Allan Aal fez mistério quanto ao provável time do Guarani que irá entrar em campo nesta terça-feira. Isso porque, ele tem que lidar com muitos desfalques. Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre estão suspensos pelo terceiro amarelo.

Já os goleiros Vladimir (incômodo na região dorsal) e Douglas Borges (tendinite no ombro) seguem entregues ao Departamento Médico e estão fora. Assim como o meia Luan Dias, com dores na panturrilha. Já os atacantes João Victor e Bruno Mendes treinaram com limitações durante a semana, mas devem ter condições de jogo.

Até por conta disso, o Guarani deve entrar em campo com a seguinte formação: Pegorari (Fred Conte ou Álvaro), Yan Henrique, Douglas, Matheus Mancini e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno, Heitor e Estevão (Luan Dias); Caio Dantas (Lohan) e Marlon Douglas (Bruno Mendes).