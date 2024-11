Atlético-MG diz que irá colaborar para identificar envolvidos em confusão na Arena MRV

O Atlético-MG informou que irá colaborar com as autoridades para identificar os envolvidos na confusão do último domingo (10), na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, que terminou com vitória para o Flamengo por 1 a 0. O clube mineiro publicou uma nota em que firma compromisso para que casos como deste domingo não se repitam.

"A respeito dos incidentes ocorridos na Arena MRV durante a disputa da final da Copa Do Brasil, o Atlético vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores", afirmou o vice-campeão da competição.

Um fotógrafo precisou foi internado após ser alvo de um rojão na Arena MRV. Nuremberg José Maria fazia a cobertura fotográfica quando foi atingido. Segundo a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (Arfoc-MG), Nuremberg fraturou três dedos, além de ter rompido tendões e sofrido um corte o pé. A entidade informou que ele foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia.