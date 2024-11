Fotógrafo atingido por bomba na final da Copa do Brasil relembra momento: 'Muito assustado'

O fotógrafo Nuremberg José Maria, que teve três dedos do pé quebrados por conta de uma bomba arremessada no gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil, neste domingo, falou com o GE sobre o momento e como está lidando com a situação. Ele, que também cobre outros esportes, disse ainda não saber se vai voltar a trabalhar no estádio do Atlético-MG.

"Estou muito assustado", afirmou José Maria ao GE. Além dos danos físicos, o fotógrafo também teve o material de trabalho atingido por copos de cerveja e outros objetos. "Quando o time do Flamengo fez o gol, começaram a soltar bomba. Começou a vir copo de chope em cima da gente, caiu em cima do meu equipamento, caiu na minha cabeça. Depois começou a cair bombas, várias bombas, mas muitas bombas mesmo", relatou na entrevista.

O relógio marcava 38 minutos do segundo tempo quando o Flamengo marcou o gol. Nesse momento, a torcida do Atlético Mineiro começou a arremessar objetos e bombas em direção ao gramado. Uma das bombas chegou a cair dentro do campo, e quase atingiu os jogadores do Flamengo que comemoravam o gol da vitória - e do título da Copa do Brasil.

No relato ao portal, José Maria disse que enquanto tentava fugir, acabou machucando o pé. "Eu consegui escapar de uma que caiu no campo, estourou, mandaram mais umas quatro ou cinco. Só que uma das quatro caiu no chão. Pulei para sair, que ia pegar no meu rosto. Pisei nela, aí estourou, estourou e a princípio estourou o tênis. Estourou a parte de cima do tênis, estourou a meia, estourou o fundo e eu tive um corte no pé", contou.

O fotógrafo disse que foi atendido com prontidão pelo Corpo de Bombeiros presente no estádio, e encaminhado para o hospital onde foi constatada a fratura de três dedos do pé, cortes na região e rompimento de tendões. Por conta disso, José Maria vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico.

José Maria afirmou que o prazo de recuperação dado pelos médicos é de dois a três meses e que, nesse tempo, ele vai avaliar se retorna ou não a trabalhar com futebol. "Falei com minha mulher que não voltaria, mas ela falou que não, que é o que amo fazer, que não vai deixar", contou. O Atlético-MG está prestando apoio ao fotógrafo.