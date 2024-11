Celtics batem Bucks fora de casa, e Warriors esquentam briga pela liderança na NBA

Foi a oitava derrota em 10 jogos na competição até o momento, situação que vem se agravando desde o fim da temporada passada. O time de Milwaukee aparece na 14ª e penúltima colocação da Conferência Leste. Em situação oposta, os Celtics ocupam o segundo lugar, com nove triunfos em 11 jogos - a liderança pertence ao surpreendente Cleveland Cavaliers, com 11 vitórias em 11 partidas.

Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors venceu o confronto direto com o Oklahoma City Thunder, por 127 a 116. Os dois times e o Phoenix Suns brigam pela liderança. Fora de casa, Stephen Curry e companhia brilharam, a partir dos 36 pontos do astro. O reserva Jonathan Kuminga contribuiu com 20 e De'Anthony Melton obteve um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes. Pelo Thunder, o destaque foi Shai Gilgeous-Alexander, com 24 pontos.

Com o importante triunfo, os Warriors exibem o retrospecto de oito vitórias e duas derrotas, exatamente a mesma campanha do Thunder e dos Suns, que perderam para o Sacramento Kings por 127 a 118, em casa. Bradley Beal, com seus 28 pontos e oito rebotes, e Devin Booker, 23 pontos e 12 assistências, comandaram os Suns, mas não conseguiram evitar o tropeço.

Os Kings foram liderados pelos 34 pontos de DeMar DeRozan e pelo forte rendimento da dupla Keegan Murray (14 pontos e 14 rebotes) e Domantas Sabonis (20 pontos e 12 rebotes), ambos com um "double-double". A equipe de Sacramento está no meio da tabela, com seis triunfos e quatro derrotas.

Com o mesmo rendimento, mas em posição superior, o Los Angeles Lakers fez a lição de casa ao superar o Toronto Raptors, o pior time do campeonato até o momento, por 123 a 103. Austin Reaves foi o cestinha da partida, com 27 pontos. E o astro LeBron James obteve um "triple-double" de 19 pontos, 16 assistências e 10 rebotes. Pelos Raptors, RJ Barrett e o reserva Chris Boucher registraram 18 pontos cada.

Os Lakers figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, enquanto os Raptors continuam na última colocação do Leste, e a pior campanha da temporada regular, com apenas duas vitórias em 11 jogos.