Artilharia do Brasileiro embala Luciano em arracanda do São Paulo por vaga na Libertadores

Ele tem dez gols e está a dois do principal goleador do Campeonato Brasileiro. Atacante mais efetivo do São Paulo na temporada, Luciano busca fôlego nos compromissos que restam e mira a artilharia como um estímulo a mais para cumprir esse objetivo.

Autor de um dos gols na vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR na última rodada, o camisa dez são-paulino está na briga acirrada pelo título de artilheiro. Nesta corrida, o palmeirense Estêvão aparece em primeiro com 12 bolas na rede seguido do flamenguista Pedro, que marcou 11 vezes, mas não joga mais no ano em função de uma grave lesão no joelho.

A seu lado, empatado com uma dezena de gols, ele tem ainda três concorrentes de peso: o atleticano Hulk, o rival corintiano Yuri Alberto e ainda Alerrandro representando o Vitória.

Um dos líderes da equipe, o camisa 10 são-paulino vem correspondendo dentro de campo quando o assunto é vencer os goleiros rivais. Com 17 gols, ele é o artilheiro do São Paulo no ano e busca repetir um feito já alcançado em 2020.

Naquela edição, ele liderou o ranking de goleadores da competição ao fechar o torneio com 18 gols, mesma marca do meia Claudinho, do Red Bull Bragantino. Um outro objetivo que pode motivar o atleta é o de bater o seu melhor índice no clube. Em 2020 e 2022, Luciano marcou 21 vezes com a camisa são-paulina.

Restando cinco compromissos para o São Paulo, Luciano tem a chance de melhorar seu aproveitamento. Em casa, o time paulista recebe o Atlético-MG e o Juventude. Já como visitante, a equipe paulista desafia o Bragantino, o Grêmio e o Botafogo.