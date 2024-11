Sport cede empate à Chapecoense, se complica e pode deixar G4 da Série B

As equipes voltam a campo para a 37ª e penúltima rodada da Série B no próximo final de semana. No sábado (16), o Sport vai até o Moisés Lucarelli para encarar a Ponte Preta, às 21h30. No dia seguinte, a Chapecoense recebe o Coritiba na Arena Condá, a partir das 16h.

Classificação e jogos Série B

Como foi o jogo

Buscando voltar a vencer, o Sport se lançou ao ataque desde o apito inicial. O time pernambucano pressionou o adversário e até chegou a criar boas chances com Barletta, Lucas Lima e Igor Cariús, mas pecou muito na hora de finalizar.

A primeira etapa acabou zerada, mas com 12 finalizações do Sport. A direção, em contrapartida, não foi o forte do time da casa: apenas um chute no gol. A Chapecoense, do outro lado, não conseguiu finalizar.

Entretanto, na volta para a segunda etapa, o Sport fez a Ilha tremer. Logo no primeiro minuto, Felipinho cruzou na área, Léo Vieira afastou mal e a bola sobrou para Julián Fernández, que estufou as redes e colocou o time da casa em vantagem.

A Chapecoense tentou responder com Ítalo e Foguinho, mas parou na defesa adversária. Aos 10, o time pernambucano respondeu com Lenny Lobato, que driblou o goleiro, mas na hora de tirar o 10, mandou por cima do gol vazio.