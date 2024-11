Sem Yamal e com Raphinha apagado, Barcelona perde para a Real Sociedad no Espanhol

Sem Lamine Yamal (poupado) e com atuação apagada de Raphinha, o Barcelona não teve criatividade e pouco produziu, neste domingo, na derrota, por 1 a 0 para a Real Sociedad, em San Sebastián, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão mantém a liderança, com 33 pontos, seis à frente do rival Real Madrid, que atuou 12 vezes.

A liderança isolada e os 40 gols marcados do Barcelona não intimidaram a Real Sociedad. Empurrada por sua torcida, a equipe basca demonstrou bom posicionamento defensivo e contra-ataques velozes.

No primeiro tempo, o Barcelona, em sua melhor oportunidade, teve um gol de Lewandowski anulado pelo VAR. Já a Real Sociedad foi perigosa pelo lado direito com Aramburu e Kubo, que construíra pelo menos duas boas chances de gol. Méndez, de falta, também exigiu boa defesa de Peña.

Aos 32 minutos, saiu o gol da Real Sociedad em bela finalização de Becker. As duas equipes tiveram chances, as o primeiro tempo terminou 1 a 0 para os anfitriões.

O segundo tempo começou bastante disputado. Cubarsí, de cabeça, quase empatou para o Barcelona, aos dois minutos. Aos seis, Oyarzabal só não fez o segundo da Real Sociedad porque Peña fez bela defesa.

O jogo seguiu disputado, as foi a Real que quase fez o segundo, aos 23 minutos, com Méndez, mas a bola explodiu na zaga. Barrenetxea e Óskarsson também falharam na hora de finalizar.

Nos últimos minutos, o Barcelona mesmo sem inspiração, tentou o empate, mas não teve forças diante de uma Real Sociedad que teve sua melhor apresentação na temporada.