Sem Djokovic, ATP Finals confirma renovação no tênis e decreta fim do Big 3

Mas nem mesmo neste quesito ele tem tido sucesso. A temporada 2024 marca a primeira desde 2002 sem um título sequer de Major do Big 3. Para se ter ideia desta hegemonia, entre 2004 e 2023, somente outros nove tenistas levantaram troféus de Grand Slam. Neste período, o trio levou 66 de 79 campeonatos deste nível, equivalente a 83% do total. No total, 12 atletas diferentes foram campeões de Major nestas duas décadas. Em comparação ao período de 20 anos anteriores, foram 28 vencedores distintos, um deles o próprio Federer.

Neste ano, nem Nadal e nem Djokovic alcançaram sequer uma final deste nível. O Aberto da Austrália, em janeiro, marcou a primeira vez desde 2005 sem um integrante do Big 3 numa decisão de Grand Slam. O sérvio esteve depois na final de Wimbledon, mas levou um histórico 3 a 0 do espanhol Carlos Alcaraz.

"O Djokovic ainda pode conquistar algumas coisas, mas não vejo mais ele como número 1. Ele já não tem mais o mesmo físico para jogar todos os torneios, o Finals é um exemplo disso. Ele não luta mais para liderar o ranking, quer ganhar Grand Slams e aumentar os recordes. Ele sempre foi fisicamente melhor do que Federer e Nadal, por isso teve maior longevidade. Mas está no momento final da carreira", analisa o ex-tenista Thomaz Bellucci.

Bellucci foi o único brasileiro a enfrentar os três tenistas no circuito. Apresentou boas performances contra eles e chegou a vencer Federer numa exibição no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no fim de 2012.

Em entrevista ao Estadão, ele diz guardar boas recordações deste período. "Para mim, foi um privilégio ter jogado contra eles. Eles marcaram uma era no tênis. Tiveram uma hegemonia que talvez nunca tenha existido no tênis antes, tanto pelo nível técnico quanto pela proximidade nas idades. Os três jogaram no auge na mesma época. É difícil que isso aconteça de novo: ter os três melhores de todos os tempos jogando no mesmo momento", aponta o brasileiro, aposentado no ano passado.

NOVA GERAÇÃO

O fim do Big 3 coincide com a ascensão de jovens tenistas, de potencial já comparado aos veteranos. Alcaraz, de 21 anos, e o italiano Jannik Sinner, de 23, dominaram a temporada. Cada um venceu dois Grand Slams. Alcaraz ficou com a medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024, enquanto o italiano lidera o ranking e foi quem mais levantou troféus no ano: sete.