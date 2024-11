Inter Miami, de Messi, é eliminado pelo Atlanta United na primeira rodada do mata-mata da MLS

Depois de bater o recorde de pontos na história da Major League Soccer (MLS) e garantir vaga no Mundial de Clubes de 2025, o Inter Miami, sob comando de Lionel Messi, foi surpreendido e eliminado na primeira rodada do mata-mata pelo Atlanta United diante de sua torcida.

Na noite deste sábado, o time de Atlanta venceu por 3 a 2 o terceiro e decisivo jogo da série contra o favorito Inter Miami. O confronto, válido pelas quartas de final da Conferência Leste da MLS, começou com uma vitória por 2 a 1 do Inter Miami, em casa. O placar se repetiu, mas desta vez favorável para o Atlanta United, na segunda partida. E o desfecho foi a zebra neste sábado.

O Atlanta United terminou a temporada regular apenas na nona posição e precisou disputar um confronto prévio para garantir vaga nos playoffs.

O Inter Miami abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Diego Gómez, mas levou a virada em apenas 5 minutos. Jamal Thiaré marcou duas vezes, aos 19 e aos 21. Messi empatou a partida, de cabeça, aos 20 minutos do segundo tempo, mas Bartosz Slisz marcou aos 31 minutos o gol da vitória e da classificação.

A comparação do investimento entre os times ajuda a dar a dimensão da façanha do Atlanta. Apenas o salário de Messi é cerca de US$ 5 milhões superior a toda a folha do time do United. Além disso, o time da Flórida conta com outras estrelas, como o atacante uruguaio Suárez.

"Obviamente o Miami tem um time muito bom com jogadores extremamente talentosos e o melhor do mundo. Não temos isso", afirmou o goleiro Brad Guzan, do Atlanta. "Compensamos isso trabalhando um pelo outro. Quando você faz coisas assim, é capaz de se dar uma chance."

Na semifinal da Conferência Leste da MLS, o Atlanta United enfrenta o Orlando City.