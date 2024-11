Everson lamenta vice da Copa do Brasil, mas mantém confiança: 'Temos outra final'

O sonho do tricampeonato da Copa do Brasil para o Atlético-MG ficou para o futuro. Neste domingo, o time mineiro voltou a ser derrotado pelo Flamengo, desta vez por 1 a 0, na Arena MRV, e ficou com o vice-campeonato da competição nacional.

O time mineiro precisava vencer por três ou mais gols de diferença para ficar com o título após ser derrotado por 3 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, mas não conseguiu vencer a defesa carioca.

Após o fim da decisão, em meio a confusão de torcedores do Atlético-MG, o goleiro Everson, que fez boas defesas na partida, lamentou o resultado, mas garantiu que o time segue focado na decisão da Libertadores, contra o Botafogo.

"Trocaria todas as boas defesas pelo título. Dei meu máximo, e com certeza perder o título em casa é muito ruim, mas teremos outra chance em 19 dias para conquistar a Libertadores. Infelizmente perdemos a disputa no Rio de Janeiro, ao ter uma grande desvantagem, mas agora é erguer a cabeça e se preparar para mais um desafio", disse o goleiro.

O Atlético terá mais uma chance de gritar 'É Campeão' nesta temporada. No dia 30, o time encara o Botafogo na decisão da Copa Libertadores, tentado uma nova vaga direta na competição continental no próximo ano.

No Brasileirão, o time mineiro ocupa a 11ª colocação da tabela de classificação com 41 pontos, seis atrás do Cruzeiro, primeiro time no G-7, com dois jogos a menos em relação ao rival. O próximo desafio do Atlético na temporada curiosamente é justamente contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.