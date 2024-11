Eintracht Frankfurt supera Stuttgart com drama no fim e continua em 3º lugar no Alemão

O Eintracht Frankfurt continua sendo uma das principais surpresas do Campeonato Alemão ao derrotar o Stuttgart por 3 a 2, fora de casa, pela 10ª rodada. O atual 3º colocado vinha tendo uma vitória tranquila, mas acabou sofrendo uma pressão inesperada no fim e por muito pouco não cedeu a igualdade.

Com 20 pontos, o Eintracht Frankfurt está atrás apenas do invicto Bayern de Munique, com 26, e do também surpreendente RB Leipzig, com 21. Em quarto, o Bayer Leverkusen soma 17. Já o Stuttgart é apenas o 11º colocado, com 13.

O Stuttgart teve a primeira grande oportunidade da partida em um pênalti desperdiçado por Demirovic aos 22 minutos. O Frankfurt foi crescendo com o decorrer da partida e chegou a abrir o placar com Ekitike, aos 45.

Brown, aos dez do segundo tempo, e Marmoush, aos 17, fizeram com que o Frankfurt abrisse 3 a 0 no marcador. Neste momento, o jogo estava tranquilo, mas o Stuttgart resolveu colocar um drama a mais nos minutos finais.

Aos 41, Vagnoamn fez 3 a 1 e inflamou os torcedores, que passaram a apoiar os mandantes com mais intensidade. Woltemade, aos 45, fez o segundo do Stuttgart, que atordoou o adversário e só não empatou por detalhe, já que Fuhrich chegou a fazer mais um, mas a arbitragem anotou impedimento e confirmou o triunfo dos visitantes.

Ainda neste domingo, o Wolfsburg quebrou a série de três tropeços consecutivos e derrotou o Heidenheim por 3 a 1, na Voith-Arena. De quebra, ultrapassou o rival na tabela de classificação ao alcançar a 12ª colocação, com 12 pontos. O Heidenheim é o 14º, com dez.

Por fim, o Augsburg recebeu o Hoffenheim e não saiu de um empate sem gols. Com isso, acabou caindo para o 13º lugar, com 12 pontos. Com nove, seu rival continua muito próximo da zona de rebaixamento.