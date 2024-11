CBF aponta Brasileirão de 2025 até 21 de dezembro: 'Não se faz omelete sem quebrar ovos'

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou as datas de início e do fim do Brasileirão 2025. O campeonato começará no dia 29 de março e irá até o dia 21 de dezembro de 2025. As mudanças foram estipuladas considerando o tempo de paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa. A competição poderá ter quatro representantes nacionais. São eles: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Botafogo na final da Libertadores.

Ednaldo admite que o calendário avançado ainda não é o ideal, mas considera um avanço. O presidente também expõe que as competições estaduais serão reduzidas, com início em Janeiro e fim de Março. As declarações foram feitas após o título do Flamengo sobre o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. O Mundial de Clubes da Fifa está previsto para ser disputado entre junho e julho, de 2025, nos Estados Unidos.

O presidente foi questionado também sobre o possível interesse da federação no técnico espanhol Pep Guardiola. Ednaldo disse estar satisfeito com o trabalho de Dorival Júnior e assegurou o cargo do treinador no comando da seleção brasileira. "Não houve participação da CBF para fazer qualquer contato. A CBF tem trabalhado com a comissão técnica dirigida por Dorival Júnior, e estamos muito satisfeitos."

Sobre as especulações da saída do diretor esportivo da CBF, Rodrigo Caetano, para o Atlético Mineiro, Ednaldo afirma que "só depende dele, tem contrato até 2026".

A seleção brasileira encara, nos próximos dias, os últimos compromissos em 2024. Na quinta-feira, visita a Venezuela no estádio Monumental de Maturín. Dia 19, recebe o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.