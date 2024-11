Ônibus do Corinthians é recebido com pedras e tumulto na chegada para o jogo com o Vitória

O ônibus do time do Corinthians foi apedrejado por uma torcida organizada do Vitória na tarde deste sábado, em Salvador, antes do duelo no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo a delegação do clube paulista, não houve feridos entre a comissão e seus jogadores. Embora o clima do lado de fora do estádio fosse de tumulto e confusão entre ambas torcidas organizadas.

O confronto é marcado pela disputa dos times contra o rebaixamento. As equipes somam os mesmos 38 pontos, mas o time baiano aparece a frente na tabela, pois soma uma melhor campanha de vitórias que os paulistas: 11 a 9.

No perfil oficial do Corinthians no X, o clube mostrou como ficou o ônibus depois do ocorrido, e também, repudiou o ato de vandalismo contra a sua delegação.

"O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube."

Outro ingrediente para o confronto são as falas do presidente do Vitória, Fábio Mota. Na última partida contra o Cruzeiro, após a derrota para o time mineiro, o dirigente se revoltou na coletiva de imprensa e apontou uma "crise histórica" por parte da arbitragem do Brasileirão.

"Enquanto a arbitragem não for profissional, vamos ficar cheio de dúvidas e indagações", disse o presidente do clube baiano.