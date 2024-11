Juventude e Bahia, em situações diferentes, tentam reagir no Brasileirão

Juventude e Bahia se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo envolve dois times que lutam por objetivos diferentes na competição, mas passam por momento complicado.

Desesperado na zona do rebaixamento, o Juventude tem 34 pontos e ocupa a 18ª posição, dividindo o Z-4 com os praticamente rebaixados Atlético-GO e Cuiabá, além do Athletico-PR. Em queda livre, não vence no Brasileirão há seis jogos. A última vitória aconteceu no dia 15 de setembro, contra o Fluminense, por 2 a 1.

Apesar da posição tranquila na tabela, o Bahia não está bem. Estacionou nos 46 pontos e acumula três derrotas, um empate e uma vitória nos últimos cinco jogos. Na sétima posição, a distância para o São Paulo, que abre o G-6, é de oito pontos.

O técnico Fábio Matias, que chegou após a demissão de Jair Ventura, teve a semana livre para trabalhar. Ele pode mudar a escalação em busca de resultados melhores. Diante do time baiano, os gaúchos podem reforçar o sistema defensivo.

Nas últimas três partidas, diante de Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, o Juventude sofreu 12 gols, por isso a preocupação da comissão técnica com a defesa. O time gaúcho é o mais vazado do Brasileirão, com 51 gols sofridos.

O experiente meio-campista Nenê retorna de suspensão e pode ser titular. Atualmente, ele disputa posição com Luis Mandaca. "Temos mais seis jogos. Então a gente tem que ter essa capacidade de ter resultado positivo dentro de casa, isso a gente vai buscar. Não queremos fazer terra arrasada, porque é um campeonato difícil, um campeonato duro", disse o técnico Fábio Matias após derrota para o Fortaleza e de olho na reabilitação.

O Bahia encerrou a sua preparação na manhã desta sexta-feira. O técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica e tática, reforçando o trabalho com finalizações.

O zagueiro Gabriel Xavier e o meia Jean Lucas são desfalques por suspensão. Rezende, Iago Borduchi e Biel estão no departamento médico e também não viajaram com a delegação.

O meia Thaciano, que ficou fora da derrota pelo placar de 3 a 0 contra o São Paulo, está de volta após cumprir suspensão. Ele deve ser titular na vaga de Jean Lucas no meio de campo. O atleta também é bastante utilizado no ataque.

"Sempre desconfortável conviver com derrotas, agora é um momento que a gente tem que se unir, se fechar, para tentar nas últimas seis rodadas", disse Ceni sobre o momento atual do Bahia.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X BAHIA

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Alan Ruschel); Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca; Edson Carioca, Gilberto e Lucas Barbosa. Técnico: Fábio Matias.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).