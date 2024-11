Fortaleza derrota Vasco no 'Jogo do Milhão' e segue na briga pelo título brasileiro

O Fortaleza segue na briga pelo título do Brasileirão-2024. Neste sábado, o time cearense recebeu o Vasco na Arena Castelão, pela 33ª rodada e venceu por 3 a 0, diminuindo a distância para o topo da tabela.

Com este resultado, o Fortaleza foi a 63 pontos e se beneficiou com o empate do Botafogo contra o Cuiabá, ficando agora apenas cinco atrás do líder. Já o Vasco parou em 43, se manteve na nona posição, e viu aumentar a distância para o G-7. Ainda invicto em casa e dono da melhor campanha como mandante, o Fortaleza bateu a marca de um milhão de torcedores em seus jogos nesta temporada. Na contabilidade do clube só faltavam 33.750 pessoas neste jogo para atingir a meta, mas a expectativa foi superada, com 45.271 torcedores presentes.

O time nordestino ainda quebrou um tabu contra os cariocas. Fortaleza e Vasco haviam se enfrentado três vezes em 2024. No primeiro turno, o cruzmaltino venceu por 2 a 0 no Rio. Além disso, eles se encontraram na terceira fase da Copa do Brasil. Na capital cearense, empataram sem gols e no jogo de volta, novamente no Rio, por 3 a 3. Na decisão por pênaltis, o Vasco venceu por 5 a 4 e avançou.

Para quebrar a sequência negativa diante do Vasco, o Fortaleza contou com a melhor campanha como mandante, sendo o único invicto. Agora são 12 vitórias e quatro empates na Arena Castelão no Brasileirão-2024.

Como esperado, o jogo começou agitado na capital cearense. Com muita disputa entre os adversários, quem se destacou primeiro foi o Fortaleza, que aos 12 minutos conseguiu abrir o placar. Tinga deu um 'chapéu' em Piton, avançou pela direita e cruzou na medida para Emmanuel Martínez, que de cabeça, mandou para o fundo do gol.

O Vasco respondeu aos 18, quando Emerson Rodríguez fez boa jogada individual e de fora da área mandou com muito perigo, rente à trave. Aos 22, os cariocas chegaram novamente com Galdames, que chutou de fora e parou em João Ricardo, que novamente salvou o time da casa no rebote, em tentativa de Emerson Rodríguez.

O Fortaleza teve a chance de ampliar o marcador aos 35, quando Marinho recebeu lançamento na área, cortou para o meio e bateu para um milagre de Léo Jardim. O jogo não teve mais grandes chances e foi para o intervalo com vantagem para os cearenses.

Na volta para a segunda etapa, o Rafael Paiva fez mudanças no Vasco e o time voltou ligado. Logo aos dois minutos, Rayan recebeu passe de Léo, invadiu a área e tentou tocar para Vegetti. Titi desviou na direção do gol e João Ricardo mandou para escanteio com o pé.

Após um longo período sem boas chances, o Fortaleza chegou novamente com Hércules, que cruzou para Mancuso mandar de cabeça. O lateral parou em boa defesa de Léo Jardim, e no rebote, Breno Lopes mandou para o fundo do gol. Porém, o atacante estava em posição irregular.

Aos 28, Martínez fez uma linda jogada na direita e deu uma cavadinha para Hércules, que mandou uma bomba e parou em Jardim. Mas, aos 33, Paulo Henrique falhou no ataque e a bola sobrou para Breno Lopes, que fez jogada individual e tocou no canto, ampliando o placar. Ainda deu tempo para Renato Kayzer, aos 46, receber de Pochettino na área e dar números finais ao duelo.

Devido à Data Fifa, as equipes terão um longo período de preparação para seus próximos desafios. O Vasco volta a campo somente no dia 21, quando encara o Internacional, em São Januário, a partir das 20h. No dia seguinte, o Fortaleza vai até o Maracanã para enfrentar o Fluminense, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 VASCO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules (Pochettino) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Jair) e Galdames (Alex Teixeira); Puma Rodríguez (Philippe Coutinho), Vegetti e Emerson Rodríguez (Rayan). Técnico: Rafael Paiva.

GOLS - Emmanuel Martínez, aos 12 minutos do primeiro tempo. Breno Lopes, aos 33, e Renato Kayzer, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rossetto (Fortaleza); Jair (Vasco).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 1.330.871,00.

PÚBLICO - 45.271 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).