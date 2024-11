Cruzeiro mira vitória contra o Criciúma para aliviar pressão antes da final na Sul-Americana

Há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo para tentar encerrar o jejum antes da Data Fifa. Neste sábado, às 19h, recebe o Criciúma no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada. O adversário também enfrenta jejum de três jogos e luta pela permanência na elite nacional.

O Cruzeiro acumula sequência negativa com três empates e quatro derrotas. Com isso, aparece em oitavo lugar com 44 pontos. O time busca a vitória para chegar com mais confiança na final da Copa Sul-Americana, em que fará jogo único com o Racing, da Argentina, no próximo dia 23. Antes, ainda tem um duelo com o Corinthians, mas muito provavelmente poupará os titulares.

Pressionado, por ainda não ter vencido no Brasileirão, Fernando Diniz foi bancado no cargo por Pedro Lourenço, dono da SAF. A boa notícia é que Diniz não terá desfalques por suspensão ou lesão. Com isso, deve montar a escalação o que tem de melhor.

Diniz demonstrou preocupação principalmente no setor defensivo. "Obviamente que estamos tomando gols evitáveis. Esses gols que temos tomado têm prejudicado a pontuação na tabela. Futebol é coisa coletiva e falhas acontecem. Estamos para minimizar para que os jogadores consigam jogar bem e que cheguem à vitória."

Assim, alguma mudança pode ocorrer na linha de defesa. O zagueiro Zé Ivaldo é opção para João Marcelo ou Villalba. Na lateral-direita, William é titular absoluto, mas Wesley Gasolina é outro nome. Na esquerda, Marlon faz sombra para Kaiki.

O Criciúma está há três jogos sem vencer e ocupa a 15ª colocação com 37 pontos, três a mais do que o Athletico-PR, que abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º, com 34, mas que tem um jogo atrasado.

O técnico Cláudio Tencati ainda tem uma dúvida para escalar o time: o goleiro Gustavo. No último jogo, na derrota para o Internacional por 2 a 0, em Porto Alegre (RS), ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita e precisou ser substituído por Alisson, que pode ser titular agora.

Um desfalque certo é o atacante Felipe Vizeu, expulso contra o Internacional. Ele começou a partida como titular e, com isso, Tencati deve promover a entrada de Allano. No lado direito, a dobradinha de laterais pode ser deixada de lado, com Matheusinho entrando no lugar de Claudinho. O volante Higor Meritão e o meia Jhonata Robert também foram relacionados.

Tencati pediu um time mais competitivo, diferente do que foi contra o Inter. "Tiramos lições importantes. Uma coisa que diminuímos em relação aos jogos anteriores foram os duelos. Poderíamos ter duelado mais e ser mais competitivos. É isso o que teremos que ser diante do Cruzeiro."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CRICIÚMA

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Claudinho (Matheusinho) e Fellipe Mateus; Bolasie e Allano. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).