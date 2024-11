Corinthians tem confronto direto com Vitória fora de casa para confirmar boa fase

O Corinthians faz confronto direto com o Vitória neste sábado, às 16h30, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pelo triunfo no clássico com o Palmeiras, o time do Parque São Jorge quer surpreender fora de casa para confirmar a boa fase e espantar de vez o fantasma do rebaixamento.

A equipe alvinegra vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão. O time comandado por Ramón Díaz está na 13ª colocação, com os mesmos 38 pontos do Vitória, em 12º. Após frequentar o Z-4 durante boa parte do campeonato, o Corinthians sonha com uma vaga em um torneio internacional. Há chances de as vagas na Libertadores irem até a 9ª posição, ocupada atualmente pelo Vasco, com 43.

Nas próximas rodadas, o time paulista terá ainda confrontos diretos contra Vasco e Cruzeiro na Neo Química Arena. Por isso, um resultado positivo em Salvador é considerado fundamental para a arrancada corintiana.

"É um jogo extremamente difícil, mas sabemos que será primordial para o campeonato. Para brigarmos por coisas maiores. Sonhamos com isso. A equipe está preparada para o que vier. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos na casa adversária", disse Matheus Bidu.

Sem os lesionados Cacá e André Ramalho, a tendência é que Ramón Díaz desfaça o esquema com três defensores utilizado na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras. Com Matheuzinho e Hugo suspensos, Fagner e Matheus Bidu devem ser os titulares nas laterais. Na frente, Memphis e Yuri Alberto devem mais uma vez iniciar entre os 11 iniciais. Igor Coronado volta a ser opção no banco depois de cumprir suspensão.

A expectativa é de casa cheia no Barradão. A equipe rubro-negra, comandada por Thiago Carpini, ex-São Paulo, vive situação parecida com a do Corinthians. São três vitórias consecutivas e um empate nas últimas quatro partidas. Um resultado positivo neste sábado pode fazer a equipe baiana, recém-subida da Série B, sonhar com voos maiores no Brasileirão.

O Vitória confia no centroavante Alerrando, artilheiro da equipe na competição, com nove gols. Quem também deve marcar presença entre os titulares é Gustavo Mosquito, atacante revelado na base corintiana que deixou o clube este ano após rescisão na Justiça.

Corinthians e Vitória já se enfrentaram 44 vezes, com ampla vantagem para os paulistas. São 25 triunfos do time alvinegro, com apenas seis dos baianos, além de 13 empates. A última vez que a equipe rubro-negro levou a melhor foi há sete anos, em 2017, com uma 1 a 0 na Neo Química Arena pelo Brasileirão daquele ano, que terminou com o Corinthians campeão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X CORINTHIANS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu, Wagner Leonardo e PK (Willean Lepo); Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu Araújo (Fifa/RJ).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).