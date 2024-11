Tottenham pode sofrer punição por cantos homofóbicos de seus torcedores em jogo do Inglês

O Tottenham pode ser punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por causa dos cantos homofóbicos entoados por seus torcedores em uma partida do Campeonato Inglês neste início de temporada.

O episódio que gerou o incidente ocorreu na partida em que o time do técnico Ange Postecoglou derrotou o Manchester United por 3 a 0, no dia 29 de setembro, no Old Trafford.

A FA acusou o Tottenham de violar as regras porque as equipes são obrigadas a garantir que seus torcedores não usem cantos ofensivos ou se comportem de "maneira imprópria, ofensiva, abusiva, indecente ou insultuosa com referência expressa ou implícita à orientação sexual".

O Tottenham tem até a próxima quarta-feira para responder ao órgão dirigente sobre o ocorrido. O clube londrino condenou os "cantos homofóbicos abomináveis" e prometeu trabalhar com a polícia para tomar as "ações mais fortes possíveis" contra os infratores.

Na partida, os Spurs foram dominantes do início ao fim do confronto. Brennan Johnson, Kulusevski e Solanke fizeram os gols da partida. Apesar da vitória expressiva na casa do adversário, o Tottenham é apenas o sétimo colocado no Inglês e soma 16 pontos. O United, que trocou de treinador em função do mau início de temporada, está ainda pior. É apenas o 13º colocado com 12 pontos.