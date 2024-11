Seleção da Holanda descarta Memphis Depay em convocação para os últimos jogos do ano

Apesar do retorno aos gramados e da retomada do ritmo de jogo, Depay foi preterido por Koeman, que preferiu dar prosseguimento à renovação da equipe holandesa. O treinador chamou sete atacantes para esta Data Fifa, seis deles mais novos que o jogador do Corinthians, de 30 anos.

Brian Brobbey tem 22, enquanto Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang e Donyell Malen têm todos 25 anos. Joshua Zirkzee é o mais jovem deste grupo de atacantes, com 23. O único veterano é Wout Weghorst, com 32.

Por outro lado, o treinador holandês promoveu o retorno do meio-campista Frenkie de Jong, que não era chamado há 14 meses. O jogador do Barcelona sofreu uma lesão no tornozelo neste período e acabou perdendo espaço na equipe. Ele não defende a Holanda desde setembro do ano passado, quando disputou partidas das Eliminatórias da Eurocopa.