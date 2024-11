Santos aguarda 'sim' de Neymar para assistir ao último duelo da equipe como mandante na Série B

O Santos espera contar com um torcedor ilustre em sua última partida como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Um convite foi feito ao jogador para o duelo diante do CRB, marcado para o dia 17 de novembro, na Vila Belmiro. Oficialmente, o clube não confirma o contato com o atleta, mas uma resposta é aguardada pela cúpula, que conta com o astro nas arquibancadas.

O atacante do Al-Hilal está no Brasil para dar seguimento ao tratamento de uma contusão muscular na coxa direita, além de comemorar o aniversário da filha Mavie, em sua mansão em Mangaratiba.

Com o acesso praticamente garantido, o Santos depende de uma vitória sobre o Coritiba, nesta segunda-feira, para sacramentar o seu retorno à elite do futebol nacional. Com 65 pontos, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille lidera a competição de forma isolada.

No entanto, não é somente a identificação do jogador com o clube que está em jogo. Em função dos seguidos problemas físicos de Neymar, uma rescisão de contrato já foi ventilada pelos dirigentes do Al-Hilal.

Atento a esse cenário, e com a possibilidade de o atacante estar livre no mercado no caso de uma quebra de vínculo, o Santos teria o maior interesse em repatriar o craque justamente no ano de sua iminente volta para a Série A.