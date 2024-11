Palmeiras tenta manter sonho do título vivo em primeiro jogo sem Mancha no Allianz

O Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O time tem no confronto no Allianz Parque a chance de manter vivo o sonho do título do Brasileirão. Na última rodada, o líder Botafogo abriu seis pontos de distância. O time carioca encara o Cuiabá, no sábado, com tendência de conseguir mais um triunfo.

O duelo da 33ª rodada é, portanto, crucial para o Palmeiras. Mais do que a disputa em si, uma vitória reanimaria a equipe depois da derrota no clássico contra o Corinthians. O baque foi forte a ponto de o técnico Abel Ferreira justificar a derrota como se abandonasse a disputa do título, antes mesmo de o Botafogo jogar na rodada. "Nem o Ayrton Senna foi capaz de ganhar todos os anos", disse.

Além do revés por 2 a 0, o jogo representou uma involução no futebol praticado pelo time de Abel. Durante a semana, o tom mudou. O zagueiro Gustavo Gómez espera que os erros cometidos contra o Corinthians não se repitam, mesmo que não seja uma partida fácil.