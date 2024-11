Internacional vence o Fluminense, chega a 14 jogos de invencibilidade e dorme no G-4

Voando baixo, o Internacional segue a todo vapor sob o comando do técnico Roger Machado. Na abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho chegou a incríveis 14 jogos (10 vitórias e quatro empates) de invencibilidade, ao vencer o Fluminense, por 2 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com gols de Borré e Bruno Henrique, o Inter dorme no G-4 da competição.

O Internacional chegou à quarta vitória seguida, chegando a 59 pontos, ultrapassando o Flamengo, que ainda atua na rodada. O duelo também marcou uma marca pessoal do técnico Roger Machado, ultrapassando os 13 jogos de invencibilidade de Mano Menezes, em 2022. É um recorde no Brasileirão de pontos corridos pelo time colorado.

Já o Fluminense segue em 14º, com 37 pontos, a três do Athletico-PR, que abre a zona de rebaixamento com 34, em 17º lugar. O time carioca não vence há três partidas.

Mantendo a postura nos jogos em casa, o Internacional começou a partida sem dar espaços para o Fluminense. Marcando pressão, forçava o erro do adversário e recuperava a posse de bola no campo do adversário. Wanderson bateu colocado e Vitor Eudes fez a defesa. Por duas vezes, Manoel cortou o cruzamento na hora certa, antes da bola chegar em Borré.

O Fluminense, por sua vez, tinha dificuldade de trabalhar a bola, ainda mais sem o meia Ganso, suspenso. De tanto ter volume, o time gaúcho conseguiu abrir o placar, com Borré, porém o gol foi anulado pelo VAR, em um impedimento milimétrico. Na reta final, os donos da casa seguiram rondando a área carioca, mas sem sucesso. Thiago Maia até ensaiou uma bicicleta, porém foi no meio do gol, facilitando a defesa de Eudes.

Na segunda etapa, o Internacional conseguiu enfim abrir o placar. Bernabéi cruzou, a bola desviou em Samuel Xavier e Borré aproveitou, desta vez em posição legal, para completar para as redes, aos seis minutos. Ele deu uma 'voadora' e completou quase em cima da linha de gol com um 'biquinho' na bola. Após o gol, o Fluminense conseguiu equilibrar a posse de bola, mas seguiu com a mesma dificuldade nas criações.

Com o passar do tempo, o Internacional foi baixando ainda mais a intensidade e já não levava perigo no ataque. O duelo ficou equilibrado no meio de campo, sem chances para as duas equipes. Na reta final, o Inter acusou o desgaste, viu o Fluminense subir o tom, mas aos 49, Bernabéi cruzou e Bruno Henrique pegou de primeira para decretar a vitória gaúcha, em 2 a 0. Não passou de um susto, aos 51 minutos, um chute de John Kennedy que explodiu no travessão.

Agora os times terão a pausa para a Data Fifa e só voltam a atuar na semana do dia 20. Na quinta-feira (21), o Internacional visita o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Fluminense atua na sexta-feira (22), contra o Fortaleza, no Maracanã, na capital carioca.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson (Gustavo Prado); Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Lima (Isaac); Guga (Marquinhos), Cano (John Kennedy) e Keno (Serna). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Borré, aos seis, Bruno Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bernabéi e Vitão (Internacional); Bernal (Fluminense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 31.035 torcedores.

LOCAL - Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).