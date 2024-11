Guarani avança por ampla reforma no estatuto com possibilidade de SAF

"O Conselho de Administração é um órgão dirigente de deliberação colegiada, composto por 03 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral, em candidatura que esclareça quem dentre eles será o Presidente e quem serão os Vice Presidentes ocupantes de cada função Estatutária", afirma o texto do novo estatuto.

As mudanças propostas também fortalecem o papel do Conselho Fiscal, órgão responsável por fiscalizar a gestão do clube. O novo estatuto amplia as competências do Conselho, incluindo a possibilidade de requisitar documentos e informações de qualquer departamento, além de emitir pareceres sobre questões financeiras e administrativas. O objetivo é garantir maior transparência e controle sobre as ações da diretoria.

"O Conselho Fiscal emitirá pareceres sobre as questões submetidas a sua análise e, de ofício, sobre qualquer questão que considere pertinente, apresentando fundamentadamente as conclusões", destaca o texto.

O documento ainda traz uma regulamentação mais detalhada sobre a gestão do futebol profissional e de base, concentrando responsabilidades na Superintendência de Futebol e estabelecendo mecanismos de controle e transparência. Esta superintendência, entretanto, estaria subordinada ao Conselho de Administração.

"A gestão do futebol profissional e de base será realizada pela Superintendência de Futebol, subordinada diretamente ao Conselho de Administração ou a quem ele vier a designar", diz trecho do documento.

Entre as várias mudanças, há ainda a redução do número de membros do Conselho Deliberativo, sendo formado por 30 sócios proprietários e não mais 80, além de dois sócios torcedores e conselheiros vitalícios (sem número fixo ou limitação).