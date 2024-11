Coco Gauff desbanca Sabalenka e decide o WTA Finals com a surpreendente Qinwen Zheng

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek iniciaram o WTA Finals como principais candidatas a realizar a decisão. A polonesa caiu na primeira fase e a belarussa, atual líder do ranking, foi desbancada na semifinal desta sexta-feira pela norte-americana Coco Gauff, terceira do mundo, sendo eliminada com revés de 7/6 (7/4) e 6/3 em Riad, na Arábia Saudita.

Depois de perder na final de 2022, Sabalenka sonhava em disputar novamente o título e, como líder do ranking, coroar o bom ano. Mas Gauff manteve o embalo na competição para se tornar a terceira tenista, apenas, a ganhar das números 1 e 2 em um mesmo torneio - já tinha passado por Swiatek.

Principais vencedoras em quadras duras na atualidade, com 40 triunfos de Sabalenka e 33 de Gauff, as tenistas prometiam um jogo bastante equilibrado - vinham de quatro vitórias para cada no confronto.

Sabalenka, contudo, iniciou disposta a desempatar o confronto a seu favor e logo abriu 2 a 1 com uma quebra. A resposta, porém, veio de imediato, com Gauff não deixando a oponente embalar na parcial. A belarussa teve outra chance de ouro quando aproveitou novo break point e abriu 6 a 5. Não confirmou o saque a seguir, porém, com a definição indo ao tie-break.

A número 1 sentiu o golpe de sofrer nova quebra em momento decisivo e largou logo com 0 a 4 na definição do set. Depois ficou com 1 a 6. Salvou três set points antes de ver Gauff celebrar o 7 a 4.

Nervosa e fora da partida, Sabalenka teve seu serviço quebrado em quatro oportunidades no segundo set. Até devolveu duas, quando perdia por 4 a 1 e 5 a 2 respectivamente. O dia em Riad era de Gauff e ele aproveitou o match point no serviço da adversária para celebrar mais uma gigante vitória no ATP Finals.

A adversária da decisão, a surpreendente chinesa Qinwen Zheng, não deu chances para a checa Barbora Krejcikova na semifinal desta sexta-feira, ganhando por 6/3 e 7/5. Logo em sua estreia no WTA Finals, a tenista asiática já avança para decidir o título.

A campeã olímpica de 22 anos levou a melhor sobre a vencedora de Wimbledon mostrando viver grande fase justamente após o Grand Slam londrino, somando 31 vitórias em 36 aparições. E mais uma vez o saque acabou sendo decisivo.

Para eliminar a italiana Jasmine Paolini na rodada decisiva da fase de grupos, foram 12 aces da chinesa. Nesta sexta, ela anotou mais nove, chegando a 35 no Finals. Abusou, também, dos winners. Foram 23 bolas vencedoras diante de uma adversária acusando cansaço em determinados momentos.

Zheng começou a semifinal com imposição e rapidamente abriu 3 a 0. Apostando nas investidas à rede, Krejcikova não conseguiu se impor na estratégia e acabou levando 6 a 3 sem conseguir devolver a quebra.

O segundo set começou semelhante, com a cabeça 7 novamente abrindo 3 a 0, mas com duas quebras de vantagem. A checa, contudo, reagiu e virou para 4 a 3, dando mostras que poderia levar a definição para o terceiro set. Mas acabou perdendo o serviço no 11º primeiro game e viu a rival fechar no segundo match point.