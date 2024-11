Brigatti tem problemas para definir a Ponte Preta na sua reestreia na Série B

Com João Brigatti de volta ao comando técnico, a Ponte Preta tem mais uma decisão na luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, visita o Vila Nova, às 18h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

Além de tentar tirar o time dessa situação, João Brigatti já tem problemas para definir a escalação no jogo que marcará o início de sua sétima passagem pelo estádio Moisés Lucarelli. Ele tem um jogador suspenso, outro convocado e cinco machucados.

O lateral-esquerdo Gabriel Risso, expulso com um cartão vermelho direto na derrota por 2 a 1 contra o Paysandu, cumpre suspensão e está fora. Já o zagueiro Luís Haquín foi convocado para defender a Bolívia nos dois jogos de novembro das Eliminatórias. Por isso, só retornará na última rodada, uma vez que a Bolívia joga no dia 14 contra o Equador e depois Paraguai, no dia 19.

Além deles, outros quatro jogadores estão entregues ao departamento médico. Os zagueiros Joílson e Mateus Silva, o lateral-direito Luiz Felipe e os atacantes Iago Dias e Jeh. Dos cinco, apenas Jeh não tem chances de retornar a tempo para a partida.

No mais, o volante Emerson, que foi desfalque nos três últimos jogos, está recuperado de uma lesão muscular e está em fase de transição física. Com isso, tem grandes chances de ser relacionado.

O time paulista vem de derrotas para Mirassol, por 3 a 0, fora, e Paysandu, por 2 a 1, em casa. Com isso, estacionou nos 38 pontos e entrou na zona de rebaixamento (Z-4), em 17º lugar, atrás do CRB, com 39. Depois do Vila Nova, a Ponte preta encara Sport (casa) e Avaí (fora).