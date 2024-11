Serginho tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o Coritiba

Carille deve aproveitar as últimas atividades para definir o substituto. No entanto, entre as opções que tem no elenco, o venezuelano Otero deve ganhar a vaga de titular contra os paranaenses.

Serginho não tem o futuro definido na Vila. Para ficar com o atleta em definitivo, a diretoria do Santos vai precisar desembolsar R$ 1,5 milhão ao Maringá.

Para garantir o acesso no Sul, o Santos só precisa vencer o Coritiba. Em caso de empate, a equipe do técnico Fábio Carille tem que torcer por empate ou derrota do Ceará diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Com 65 pontos, o Santos lidera a competição de forma isolada. Novorizontino (63), Mirassol (62) e Sport (59) fecham os quatro primeiros lugares. Em quinto, o Ceará (57) é primeiro time fora da zona do acesso.