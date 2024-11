Nistelrooy celebra volta das vitórias em competições europeias ao United após um ano

Ruud van Nistelrooy não poupou elogios ao time do Manchester United, após a vitória sobre o PAOK, nesta quinta-feira, por 2 a 0, pela Liga Europa. Foi o primeiro triunfo da equipe em casa em competições europeias após um ano. O treinador holandês dirigiu a equipe pela penúltima vez como interino. O comando será do português Ruben Amorim na próxima semana.

"No geral, eu disse aos rapazes antes do jogo que fazia um ano desde a última vitória europeia em Old Trafford. Olhamos para isso e não podíamos acreditar. Os jogadores estavam motivados para vencer em Old Trafford na Europa. Era hora de mudar isso e virar o jogo, construir e mudar. É um grande momento no clube", disse Nistelrooy.

Amad Diallo, autor dos dois gols da partida, recebeu comentários individualizados por parte do treinador. "Ele fez a diferença. Acho que no primeiro tempo, ele foi um dos poucos que estavam no seu nível. Parabéns a ele, bom jogo. Seu primeiro gol foi muito bonito. O segundo gol foi fruto de sua criatividade e oportunismo."

Além do resultado, Nistelrooy também ficou feliz com seu desempenho no comando do time e espera fechar bem no domingo, quando o time recebe o Leicester pelo Campeonato Inglês. "Para mim, era importante obter resultados. Só posso ficar feliz com o desempenho dos jogadores. Domingo é outra missão e estou tão focado em fazer isso que não estou pensando no que vem a seguir. Estou gostando de estar perto deste time. A conexão com os jogadores é muito boa com a maneira como eles estão respondendo. É ótimo compartilhar os momentos em campo juntos. É uma coisa maravilhosa e estou feliz que as coisas estejam dando certo."