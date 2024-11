Gustavo Gómez cobra intensidade do elenco para Palmeiras voltar a vencer: 'Futebol é eficácia'

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez deu o tom do ritmo dos trabalhos e pediu intensidade ao elenco para o jogo desta sexta-feira, contra o Grêmio, no Allianz.

"Precisamos colocar muita intensidade na partida e ser mais eficazes no controle do jogo. Futebol também é eficácia. Vamos jogar em casa e necessitamos da vitória", afirmou o jogador que é um dos líderes do grupo.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro (61), o Palmeiras tenta agora descontar uma diferença de seis pontos para o Botafogo (67), primeiro colocado na tabela. O clube paulista, que chegou a ficar na cola do rival carioca na tabela, paga o preço de ter falhado nas duas últimas rodadas (empate com o Fortaleza e revés para o Corinthians).

Sobre o duelo com os gaúchos, Gómez prevê um jogo franco. "Vai ser uma partida difícil, pois eles estão precisando ganhar também. Temos de nos impor com o apoio da torcida".

O paraguaio disse ainda que a derrota para o Corinthians trouxe lições que os atletas estão assimilando. "Estamos corrigindo nos treinos os erros que cometemos no clássico para ter um desempenho melhor contra o Grêmio", comentou o defensor paraguaio.

Na atividade desta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira deu ênfase ao trabalho tático e testou algumas jogadas ensaiadas. Um animado treino recreativo determinou o fim da preparação para o encontro com os gaúchos.