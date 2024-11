Diallo marca duas vezes e Manchester United consegue a primeira vitória na Liga Europa

Em jornada inspirada de Diallo, o Manchester United, enfim, desencantou na Liga Europa ao vencer o PAOK, da Grécia, nesta quinta-feira, pelo placar de 2 a 0, em um Old Trafford lotado. O triunfo vem com um sabor de alívio pelo histórico sofrido que o time inglês vem apresentando neste início de torneio, quando acumulou três empates nas rodadas iniciais.

O nome do jogo foi o canhoto Diallo. Artilheiro do confronto, ele marcou duas vezes e foi o destaque da partida. Após abrir o placar em cabeçada que deslocou o goleiro, no 2 a 0 ele desequilibrou. Em bela jogada da direita para o meio, ele acertou um lindo chute no canto para definir a partida.

Com o resultado, o Manchester chega agora aos seis pontos e figura na parte intermediária da classificação. Já o PAOK tem apenas um empate em quatro participações.

Sem conseguir vencer no torneio, os donos da casa iniciaram a partida botando pressão no adversário. Apostando na posse de bola e no jogo aéreo, o Manchester United até controlou a partida, mas pouco ameaçou o gol do PAOK.

Nas duas melhores chances, Garnacho completou de cabeça mas a zaga salvou. Na sequência, Hojlund cabeceou firme para a defesa de Kotarski. O time inglês, no entanto, parou por aí.

O rival grego conseguiu encaixar a marcação e quase abriu o placar com Zivkovic. Após boa jogada pela direita, o meio-campista chutou firme para a boa intervenção de Onana.

Após uma etapa inicial burocrática, o Manchester, enfim, voltou com sangue nos olhos do intervalo. Aos cinco minutos, Bruno Fernandes cruzou, Diallo cabeceou no contrapé do goleiro, e abriu o placar no Old Trafford: 1 a 0.

E foi Diallo que botou fogo na partida. Aos 31, ele inflamou a arquibancada ao pegar a bola na direita. Ele se livrou da marcação e chutou no canto oposto, estabelecendo o 2 a 0 e definindo a partida. A partir daí, com o jogo definido, o Manchester se limitou a tocar a bola, administrou a vantagem e garantiu o seu primeiro triunfo.

LAZIO FAZ GOL NOS ACRÉSCIMOS E MANTÉM LIDERANÇA ISOLADA

Em um jogo dramático, com direito a gol nos acréscimos, a Lazio derrotou o Porto por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Roma, e garantiu a liderança isolada da competição com 100% de aproveitamento.

Apesar de fazer uma boa etapa inicial, a Lazio só abriu o placar nos instantes finais do primeiro tempo. Alessio Romagnoli aproveitou cobrança de escanteio e fez 1 a 0.

Apesar da pressão na busca pelo segundo gol, foi o time português que acabou surpreendendo. Eustáquio demonstrou oportunismo em bola na área e empatou a partida calando a torcida italiana.

O gol salvador veio com requintes de crueldade. A partida já tinha esgotado o tempo regulamentar quando os donos da casa foram para a última tentativa. Num levantamento na área, Pedro apareceu sozinho para deslocar o goleiro e garantir a vitória e a ponta da competição.

AJAX APLICA GOLEADA E FICA NA COLA DO LÍDER

Jogando em ritmo de treino, o Ajax não teve dificuldade para garantir mais uma vitória na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o time holandês emplacou uma goleada de 5 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv e chegou aos dez pontos.

Traoré, Taylor, Godts, Brobbey e Kian Fitz-Jim definiram o triunfo sobre o time israelense que segue na vice-lanterna. Até aqui, foram quatro derrotas e nenhum ponto somado.

SEM RICHARLISON, TOTTENHAM PERDE A 1ª NA LIGA

Com a ausência do brasileiro Richarlison, machucado, o Tottenham não resistiu ao bom futebol do Galatasaray no encontro desta que quinta-feira e acabou derrotado pelo placar de 3 a 2.

Yunus Akgün e Victor Osimhen, duas vezes, marcaram para os turcos enquanto Lankshear e Dominic Solank descontaram. O resultado tirou o aproveitamento de 100% da equipe inglesa.

O time turco marcou todos os seus gols no primeiro tempo. O Tottenham ainda conseguiu decretar o empate em 1 a 1 com Lankshear, mas a defesa vacilou e os donos da casa levaram a vantagem de 3 a 1 para o intervalo com dois gols de Osimhen. O triunfo foi importante para o Galatasaray. O time turco chegou aos dez pontos e agora tem um a mais que o rival inglês.

EINTRACHT FRANKFURT VENCE E MANTÉM EMBALO

Com um gol de falta de Omar Marmoush no segundo tempo, o Eintracht Frankfurt fez valer o fator casa nesta quinta-feira, e derrotou o Slavia Praga por 1 a 0 em partida válida pela quarta rodada da Liga Europa.

Com o resultado, o time alemão é outra equipe que ocupa a faixa dos dez pontos. Até aqui, o Eintracht faz excelente campanha, tem três vitórias e um empate e segue firme na direção de uma classificação à fase de mata-matas.

Já o seu rival vem encontrando dificuldades neste início de competição. Com apenas um triunfo e um empate em quatro partidas, a equipe checa soma quatro pontos e segue no pelotão intermediário.

ROMA SAI NA FRENTE, MAS CEDE EMPATE NO FIM

Embalada pela vitória sobre o Dínamo de Kiev, a Roma perdeu a chance de arrancar na classificação ao ficar no empate de 1 a 1 com o Union St. Gilloise, da Bélgica.

O time italiano saiu na frente com um gol de Gianluca Mancini, mas não sustentou a vantagem. Na base da pressão, os donos da casa foram para cima e buscaram a igualdade com Kevin Mac Allister. O resultado não foi bom para ninguém. A equipe grená chegou aos cinco pontos e ocupa a parte intermediária da tabela. Já o Union segue sem vencer no torneio e obteve o segundo empate em quatro rodadas.

Confira os outros resultados da rodada: Bodo/Glimt 1 x 2 Qarabag FK, Elfsborg 1 x 1 Braga, FCSB 2 X 0 Midtjylland, Ludogoretz Razgrad 1 x 2 Athletic Club, Nice 2 x 2 Twente, Olympiacos 1 x 1 Rangers, AZ Alkmaar 3 x 1 Fenerbahçe, Dynamo Kiev 0 x 4 Ferencvaros, Hoffenheim 2 x 2 Lyon, RFS 1 x 1 Anderlecht e Viktoria Plzen 2 x 1 Real Sociedad