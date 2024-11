Chapa com Poliana Okimoto perde e Diego Albuquerque é eleito presidente da CBDA

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) tem um novo presidente. Diego Albuquerque superou Renato Cordani em eleição realizada nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, e será o mandatário da entidade no ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles-2028.

Em uma disputa apertada, a chapa de Albuquerque, com Marcelo Falcão como vice, recebeu 127 votos, contra 124 da chapa encabeçada por Cordani, que contava com a vice Poliana Okimoto, medalhista de bronze na prova da águas abertas de 10 quilômetros nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Ao fim da disputa, o atual presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos celebrou a vitória. "Foi uma disputa muito bonita para as duas chapas. Foi bem disputado. Estamos agora com esse desafio muito grande. A palavra de ordem agora é união. Vamos nos unir para reerguer a entidade. Vamos ter muito trabalho, mas temos muita gente boa para trabalhar em prol dos esportes aquáticos do Brasil", disse Albuquerque.

O novo presidente da CBDA, que assumiu o cargo já nesta quinta, comandou a federação baiana nos últimos oito anos. Ele é formado em Gestão Pública Esportiva pela Universidade da Bahia e também concluiu o Curso Avançado de Gestão Esportiva do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"A CBDA é gigante e, com muito trabalho, vamos trazer de volta ao lugar que ela merece. Com planejamento e dedicação, as coisas vão se tornar mais fáceis. Vai ser trabalhoso, mas temos muito a entregar. Com inovação, com criatividade, disciplina, vamos colocar a CBDA no patamar que ela merece", declarou Albuquerque.

Novo vice da CBDA, Marcelo Falcão é árbitro olímpico e ex-presidente da Federação Aquática Pernambucana. "O pensamento sempre de procurar fazer o melhor. Tudo que fazemos com amor, dá certo. Quero agradecer a confiança de Diego e vamos trabalhar para entregar o máximo para os esportes aquáticos do Brasil", afirmou.

Candidato derrotado no pleito, Cordani participou da gestão encerrada nesta quinta. Ele era vice-presidente ao ser eleito, em 2019, na chapa do presidente Luiz Fernando Coelho, substituído por Albuquerque nesta eleição. Cordani chegou a atuar como CEO da entidade nos últimos anos.