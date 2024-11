Cavaliers vencem e batem recorde na história da franquia na NBA; Warriors batem Celtics

O surpreendente Cleveland Cavaliers bateu o recorde da franquia na noite desta quarta-feira ao vencer o New Orleans Pelicans por 131 a 122, fora de casa. Os Cavaliers alcançaram a nona vitória consecutiva neste início de temporada da NBA. A rodada contou ainda com a vitória do Golden State Warriors sobre o atual campeão Boston Celtics por 118 a 112, longe de casa.

Com nove vitórias em nove jogos, os Cavaliers são os únicos com aproveitamento de 100% até agora. A equipe, que lidera a Conferência Leste, superou a marca de oito triunfos consecutivos obtidos pela franquia na temporada 1976-1977. O time atual estabeleceu o recorde de melhor início de temporada regular em 55 anos de história da franquia.

Jogando fora de casa, a equipe de Cleveland foi liderada pelos 29 pontos de Donovan Mitchell. Caris LeVert e Jarrett Allen registraram 16 pontos cada, com o segundo terminando a partida com um "double-double" por ter anotado 14 rebotes.

Pelos Pelicans, Zion Williamson voltou ao time após duas partidas e marcou 29 pontos. Jose Alvarado contribuiu com 27. A equipe de New Orleans vive um difícil início de temporada regular, com apenas três vitórias em nove jogos. Ocupa o 14º, o penúltimo lugar, da Conferência Oeste.

A rodada também contou com um dos jogos mais aguardados deste início de campeonato. Em Boston, os Warriors se impuseram em quadra e batem os atuais campeões da NBA. Stephen Curry brilhou no último quarto e liderou os visitantes com 27 pontos. O reserva Buddy Hield mais uma vez se destacou, com 16 pontos, mesma pontuação de Andrew Wiggins - o brasileiro Gui Santos não entrou em quadra.

O trio dos Warriors ofuscou a dupla formada por Jayson Tatum e Derrick White. O primeiro foi o cestinha da partida, com 32 pontos, enquanto White terminou o confronto com 26 pontos e seis rebotes.

Foi a segunda derrota dos Celtics, que ocupam a vice-liderança do Leste. Os atuais campeões da NBA somam sete triunfos. No Oeste, os Warriors já brigam pela liderança após emplacarem cinco vitórias consecutivas. Somam sete triunfos e apenas um revés, assim como o Oklahoma City Thunder e o Phoenix Suns, que apresentam a mesma campanha.

Os dois rivais dos Warriors alcançaram resultados opostos nesta quarta. Em casa, os Suns bateram o Miami Heat por 115 a 112. Kevin Durant (32 pontos), Devin Booker (22) e Jusuf Nurkic (20) lideraram os visitantes. Nurkic ainda registrou incríveis 18 rebotes. Pelo Heat, o destaque foi Tyler Herro, autor de 28 pontos.

Já o Thunder, longe de sua torcida, foi superado pelo Denver Nuggets por 124 a 122. Nikola Jokic, com um "triple-double" (23 pontos, 20 rebotes e 16 assistências), foi o nome do jogo, seguido por Russell Westbrook, responsável por 29 pontos. O visitante contou com o brilho de Jalen Williams, autor de 29 pontos, e Shai Gilgeous-Alexander, com 28. Os Nuggets figuram em sétimo lugar na Conferência Oeste, com cinco vitórias em oito jogos.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 108 x 107 Detroit Pistons

Indiana Pacers 118 x 111 Orlando Magic

Atlanta Hawks 121 x 116 New York Knicks

Boston Celtics 112 x 118 Golden State Warriors

Houston Rockets 127 x 100 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 122 x 131 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 131 x 114 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 119 x 99 Chicago Bulls

Denver Nuggets 124 x 122 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 115 x 112 Miami Heat

Los Angeles Clippers 110 x 98 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 122 x 107 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Utah Jazz