Alemanha apresenta lista de convocados para Liga das Nações com jogador da Letônia

O técnico Julian Nagelsmann precisou fazer um ajuste de última hora na lista de convocados da seleção da Alemanha, nesta quinta-feira, por um motivo inusitado. A comissão técnica incluiu na relação um jogador da Letônia, o atacante Dario Sits, de apenas 20 anos.

Sits nunca jogou no futebol alemão ou tem relação com o país. Atualmente, ele defende o Helmond Sport, da segunda divisão da Holanda. Antes, jogou na Itália. O jovem atacante pertence ao Parma - está emprestado ao time holandês - e já atuou no SPAL, também por empréstimo.

O atacante já defendeu a seleção da Letônia nas categorias de base e fez sua estreia pela equipe principal do seu país no mês passado. O mais próximo que já esteve de uma seleção alemã foi em 2022, quando a equipe sub-21 da Letônia enfrentou o time alemão.

O nome de Sits foi rapidamente removido da lista e a federação alemã culpou "um erro técnico no banco de dados" em uma declaração por e-mail à agência de notícias The Associated Press.

Além desta surpresa, a lista para os jogos contra a Bósnia-Herzegovina e a Hungria, pela Liga das Nações da Uefa, contém poucas novidades. A Alemanha já se classificou para as quartas de final, no ano que vem, e está se esforçando para remontar seu grupo após diversas saídas, por aposentadoria.

Com Marc-André ter Stegen, do Barcelona, ainda lesionado, o goleiro reserva do Manchester City, Stefan Ortega, pode ganhar sua primeira chance na Alemanha. Ortega jogou quatro vezes pelo City nesta temporada e é um dos três goleiros convocados, juntamente com Alexander Nübel, do Stuttgart, e Oliver Baumann, do Hoffenheim.

O atacante Kai Havertz, do Arsenal, e o meia-atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, retornam após perderem os últimos jogos da Alemanha devido a lesões, enquanto a dupla de meio-campistas do Borussia Dortmund, Felix Nmecha e Julian Brandt, foram convocados pela primeira vez este ano.