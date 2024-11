Mirassol quer ficar perto do acesso na Série B; Brusque e Botafogo-SP fazem duelo direto

Três partidas irão fechar, nesta terça-feira, as disputas da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para o Mirassol que tem um confronto importante diante do Coritiba para dar mais um passo rumo ao acesso inédito à Série A. Do outro lado da tabela, Brusque e Botafogo-SP fazem um duelo direto na luta contra o rebaixamento.

Embalado por três vitórias seguidas, na quarta colocação com 59 pontos, o Mirassol recebe o Coritiba, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 21h30. Enquanto o time paulista tenta manter a 'gordura' para os adversários diretos na briga pelo G-4, já que o Ceará venceu na rodada e encostou com 57, o rival aparece em nono com 50 e só se mantém vivo na briga pelo acesso, em caso de vitória.

Mais cedo, às 21h, Brusque e Botafogo-SP se encontram no Estádio Augusto Bauer, em um confronto direto pela permanência na Série B. O time visitante, que aparece em 15º com 39 pontos, tenta embalar o segundo resultado positivo seguido para seguir fora da zona de rebaixamento.

Já os donos da casa aparecem na vice-lanterna com 33 e além da vitória neste momento, precisam de uma combinação de resultados para se salvarem.

Por fim, mais cedo, às 19h, o América-MG vai até Manaus (AM) para encarar o Amazonas, na Arena da Amazônia, para tentar se manter vivo na briga pelo acesso. Atualmente, o time mineiro soma 52 pontos. O time mandante, por sua vez, está apenas cumprindo tabela nesta reta final, já que com 45 pontos, não tem mais risco de rebaixamento e nem chances de acesso.

Confira os jogos desta terça-feira da 35ª rodada da Série B:

19h

Amazonas x América-MG

21h

Brusque x Botafogo-SP

21h30

Mirassol x Coritiba