Matheuzinho brinca com a cabeça de porco: 'Se deu sorte para nós, tem que trazer todo jogo'

Matheuzinho foi mais um jogador do Corinthians que se assustou ao se deparar com a cabeça de porco atirada por um torcedor no gramado da Neo Química Arena no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu estava dentro da área, achei que era almofada, uma sacola, porque não dava para ver muito bem. Quando o Yuri chutou, pensei que era cimento porque era pesado. Olhei para a cara dele, vi que tinha doído. Mas é a primeira vez que passo por isso, que loucura. Se deu sorte para nós, tem que trazer todo jogo", disse o lateral-direito.

Um torcedor, que acabou detido pela polícia, atirou uma cabeça de porco no momento em que Raphael Veiga ia cobrar um escanteio. O objeto ficou perto da linha de fundo, e precisou ser retirado por Yuri Alberto.

Porco foi um apelido dado pela torcida do Corinthians para o Palmeiras, em 1969. Após a morte dos jogadores Lidu e Eduardo, em um acidente de carro, o Corinthians pediu para inscrever mais dois jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. A Federação exigiu que todos os times participantes concordassem, mas o Palmeiras não aceitou.

O presidente corintiano na época, Wadih Helu chamou Delfino Facchina, presidente palmeirense, de 'porco', fazendo com que a torcida passasse a chamar o rival desta forma. O Palmeiras só assumiu o apelido em 1986.