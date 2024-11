Amazonas vence em casa e América-MG perde oportunidade de brigar pelo acesso na Série B

O Amazonas venceu o América-MG por 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, na Arena da Amazônia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Matheus Serafim.

Com o resultado, o Amazonas chegou aos 48 pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. O América-MG estacionou nos 52 e ficou no nono lugar, se complicando de forma praticamente definitiva na briga para se aproximar do G-4.

O início do jogo foi quente, com oportunidades para os dois times. Jogando em casa, o Amazonas tratou de tomar conta das ações nos primeiros minutos, mas foi o América-MG que chegou primeiro. Aos 18 minutos, Elizari parou na boa participação do goleiro Marcão, que evitou o gol do time mineiro. Como resposta, Diego Torres apareceu livre para finalizar, mas errou a meta.

Precisando do resultado para se manter vivo na briga pelo G-4, o América-MG se lançou ao ataque em busca do primeiro gol. O time criou com Alê e com Daniel Júnior, mas o sistema defensivo do Amazonas foi melhor, principalmente pelo desempenho de Marcão, que garantiu que os times fossem para o intervalo com o placar em branco.

No segundo tempo foi diferente. O Amazonas resolveu mandar na partida e criou boas chances com Luis Felipe e Matheus Serafim, que mandou para fora. A resposta do América-MG foi com Brenner, que aproveitou rebote em chute de Daniel Júnior, mas tocou de cabeça por cima do gol.

Marcão e Elias seguiram trabalhando ao longo da partida, que ficou ainda mais movimentada e ganhou em emoção na reta final. Aos 23 minutos, Matheus Serafim balançou as redes dos mineiros. Ele recebeu em profundidade e tocou na saída do goleiro Marcão. O gol teve análise do VAR e foi confirmado após dois minutos.

O América-MG partiu para o desespero e criou oportunidade após jogada de Davó e Adyson, mas errou a meta por muito. Aos 38 minutos, Nicolas avançou e finalizou cruzado. O goleiro Marcão, que foi um dos nomes do jogo, apareceu mais uma vez para salvar o gol do Amazonas.

Para encerrar a sua participação no Campeonato, o Amazonas entra em campo contra Guarani, Goiás e Ituano. O primeiro confronto está marcado para a próxima terça-feira (12), às 21h, no Brinco de Ouro contra o time paulista. O América-MG joga no mesmo dia, às 19h, diante do Ituano. O time ainda encara Ceará e Brusque.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 AMÉRICA-MG

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Luis Felipe (Barros), Erick Varão e Diego Torres (Jorge Jiménez); Matheus Serafim (Gustavo), Sassá (Bruno Lopes) e William Barbio (Robson Duarte). Técnico: Rafael Lacerda.

AMÉRICA-MG - Elias; Matheus Henrique, Lucão, Ricardo Silva e Nicolas (Paulinho); Alê (Wallison), Juninho, Elizari (Adyson), Daniel Júnior e Rodriguinho (Renato Marques); Brenner (Davó). Técnico: Lisca.

GOL - Matheus Serafim, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Varão e Robson Duarte (AMA); Mateus Henrique, Wallison e Alê (AME).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Amazônia, Manaus (AM).