Welington sente dores no posterior da coxa e desfalca São Paulo em visita ao Bahia

Luis Zubeldía ganhou um problema de última hora no São Paulo para a visita ao Bahia, nesta terça-feira, pelo Brasileirão. Titular do técnico argentino, o lateral-esquerdo Welington sentiu dores no posterior da coxa esquerda e nem viajou para Salvador.

Exames detectaram um edema no local e Welington ficou no CT da Barra Funda para iniciar tratamento e voltar o mais breve possível. Sem o titular, o São Paulo mais uma vez terá o inglês Jamal Lewis na lateral-esquerda.

Mesmo liberado pelos médicos e já treinando com o grupo faz um tempo - participou, inclusive, de jogo-treino com o São Bernardo -, o meio-campista Alisson é outro desfalque. Ainda aprimorando o físico, também permaneceu no CT, assim como o jovem Patryck.

A novidade entre os relacionados é o volante Bobadilla, livre das dores no adutor da coxa. Com a ausência de Alisson entre os convocados e com Pablo Maia também fora por lesão no confronto direto por vaga à fase prévia da Libertadores (ambos brigam pelo G-6), o paraguaio briga com Marcos Antônio pela vaga ao lado de Luiz Gustavo.

Do mais, Zubeldía manterá a base que vinha atuando e investirá pesado no trio formado por Lucas Moura, Luciano e Calleri pra trazer um grande resultado da Arena Fonte Nova, em Salvador.

A provável escalação do São Paulo tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Bobadilla); Erick, Luciano e Lucas Moura; Calleri.