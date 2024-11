Veiga admite irritação com derrota no clássico: 'Perdemos um jogo que não poderíamos perder'

O meia palmeirense Raphael Veiga admitiu estar irritado após a derrota, por 2 a 0, para o Corinthians, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time alviverde com 61 pontos, três a menos que o Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira diante do Vasco, no Engenhão.

"Perdemos um jogo que não poderíamos perder contra um rival direto nosso, um peso maior. Estamos chateados, irritados demais", disse o jogador, em entrevista ao Première.

O jogador criticou o desempenho da equipe, principalmente no início do jogo quando foram desperdiçadas pelo menos três boas oportunidades para marcar. "Faltou eficácia, depois tomamos um gol que complicou o jogo. Temos que fazer os gols que a gente cria, uma chance desperdiçada no começo faz diferença no final. Temos de voltar a fazer os gols para as coisas sejam diferentes."

Veiga afirmou que o grupo vai lutar até o final pelo terceiro título nacional consecutivo. "Difícil falar, vamos fazer o melhor até o final, ver o que fizemos de errado."

Pela 33ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Grêmio, às 21h30, no Allianz Parque.