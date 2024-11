Palmeiras defende três anos de invencibilidade no dérbi contra o Corinthians e mira liderança

Motivado por três anos sem derrotas para o arquirrival Corinthians, o Palmeiras

enfrenta o rival nesta segunda-feira, às 20h, em clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão, de olho na provisória liderança. Ganhar significa dormir no topo já que o Botafogo só encara o Vasco na terça-feira. Aos corintianos, findar com o tabu serviria para abrir quatro pontos da zona de queda.

O clássico é tratado pelos palmeirenses como uma das sete "finais" que restam no torneio. Uma vitória para o time alviverde, que luta pelo tricampeonato brasileiro, é importante para não deixar o líder Botafogo abrir vantagem. O triunfo é fundamental para a equipe alvinegra respirar na luta contra o rebaixamento.

O último confronto entre Palmeiras e Corinthians aconteceu no primeiro turno do Brasileirão e terminou com vitória palmeirense por 2 a 0 no Allianz Parque. Este será o dérbi de número 336 na história. São 122 vitórias do Palmeiras, contra 112 do Corinthians, além de 101 empates.

O Palmeiras está invicto há oito jogos contra o Corinthians: são cinco vitórias e três empates nesse período. O último triunfo corintiano no dérbi foi há mais de três anos, em setembro 2021, quando a equipe do Parque São Jorge venceu por 2 a 1, em jogo da 22ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Não há novos desfalques do lado do Palmeiras. Havia preocupação com alguns pendurados, o mais importante deles Estêvão, mas nenhum deles levou cartão na partida anterior. As novidades são os retornos de Aníbal Moreno e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão.

O volante argentino e o lateral-direito devem retomar suas vagas entre os titulares, tirando Mayke e Zé Rafael do time titular. Ambos foram muito criticados pelas falhas no empate com o Fortaleza, por 2 a 2. Gabriel Menino também retorna após ser ausência pelo mesmo motivo, mas começa no banco. "Estamos indo jogo a jogo. Cada jogo é uma final para nós, e esse próximo tem um pouco mais de tempero", disse o centroavante argentino Flaco López.

O pressionado Ramón Diáz não terá dois titulares para escalar o Corinthians. Cacá está machucado e dará lugar a Gustavo Henrique ou Félix Torres. O meio-campista Igor Coronado cumpre suspensão pelo acúmulo de amarelos e é outra baixa. André Ramalho pegou mais um jogo de gancho pela expulsão contra o São Paulo e também estaria fora, mas o Corinthians conseguiu efeito suspensivo no STJD e ele deve jogar.

"Se Deus quiser, vamos manter o Corinthians na Série A do Brasileiro", afirmou o atacante Yuri Alberto, artilheiro do time no ano, citando os "dois sonhos" que escaparam da equipe. Isto é, as duas eliminações que tiraram o time das finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

"Foi palpável, estava nas nossas mãos", lamentou Yuri Alberto. "Estamos sofrendo, vai ser difícil, mas temos que virar a chave. Próximo jogo é um clássico, temos que ir junto com a torcida, na nossa casa. Vamos achar grandes vitórias no Brasileiro."

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix TorRes (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diáz.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.