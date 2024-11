Jogo Santos x CRB, dia 17, muda para as 16 horas e será disputado na Vila Belmiro

O Santos anunciou nesta segunda-feira à noite a mudança de horário e local do jogo contra o CBR, dia 17, pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16 horas, na Vila Belmiro.

"Para viabilizar a transmissão pela Rede Globo de Televisão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou a partida", disse o comunicado do clube santista.

"Conforme entendimentos realizados pela diretoria do Santos durante o dia de hoje (dia 4) com a Federação Paulista de Futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras e a WTorre, o jogo contra o CRB seria disputado no Allianz Parque, apesar da capacidade limitada a 30 mil lugares, em razão de um grande evento musical. Dessa forma, a partida entre Santos e CRB está oficialmente confirmada para a Vila Viva Sorte", informou o comunicado no site oficial do Santos.

O Santos lidera a Série B, com 65 pontos, contra 63 do Novorizontino e 59 de Sport e Mirassol. O time do técnico Fábio Carille pode ter seu retorno à elite do futebol nacional confirmada na próxima rodada quando enfrenta o Coritiba, segunda-feira (dia 11), no Paraná.