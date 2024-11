Garro festeja o gol e a vitória no clássico: 'Estes jogos são os que se recordam'

O meia Rodrigo Garro chegou ao Corinthians em fevereiro, mas aprendeu rápido o que representa um clássico com o Palmeiras. Autor de um dos dois gols na vitória desta segunda-feira, na Neo Química Arena, o argentino falou da satisfação por ver a alegria dos mais de 46 mil torcedores presentes ao jogo.

"Estes jogos são os que se recordam. Feliz por entrar na história deste clube", disse o camisa 10, que abriu o placar no primeiro tempo. "Participei dos dois gols, fico feliz pelas pessoas que estão comigo, minha família, meus pais, irmãos, pessoas que sempre apoiam."

Em entrevista ao Première, o meio-campista revelou a frustração pela derrota para o Racing, na Argentina, que impediu o time corintiano de disputar a final da Copa Conmebol. "Foi uma semana difícil para mim, fora de um sonho que particularmente era importante cumprir, mas é o futebol, né?"

Com 38 pontos, o Corinthians se afastou um pouco da zona de rebaixamento e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar no sábado, em Salvador, diante do Vitória, às 16h30, pela 33ª rodada.