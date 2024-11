Edu Gaspar confirma renúncia da diretoria do Arsenal: 'Decisão incrivelmente difícil de tomar'

Edu Gaspar não é mais diretor esportivo do Arsenal. Dirigente e o clube confirmaram nesta segunda-feira a renúncia do cargo após pouco mais de cinco temporadas. O ex-jogador que fez história na equipe de Londres nos gramados agradeceu pela confiança e revelou que não foi fácil tomar a decisão. Ele buscará "um desafio diferente."

"Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. O Arsenal me deu a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas incríveis e a chance de fazer parte de algo tão especial na história do clube. Foi uma jornada especial e agradeço a Stan (Stanley Kroenke, presidente), Josh (Kroenke, copresidente), Tim (Lewis, vice-presidente executivo) e Lord Harris (diretor) pelo apoio que me deram", afirmou Edu Gaspar.

Desde o início da temporada 2019 na função, o ex-volante era o responsável direto pelas contratações da equipe e foi decisivo nas chegadas

De Gabriel Jesus e Martinelli, por exemplo.

"Adorei trabalhar com tantos colegas excelentes em nossos times masculino, feminino e de base, especialmente Mikel (Arteta, treinador), que se tornou um grande amigo", prosseguiu, revelando os planos futuros.

"Agora é hora de buscar um desafio diferente. O Arsenal sempre permanecerá em meu coração. Desejo ao clube e seus torcedores apenas coisas boas e tudo de bom", finalizou o agora ex-dirigente.

O clube fez questão de agradecer por todo o trabalho desempenhado no período e também desejou o melhor para Edu Gaspar. "Edu, nosso ex-jogador e invencível, voltou a se juntar a nós na função de diretor técnico em julho de 2019. Ele progrediu no clube e foi promovido a diretor esportivo em novembro de 2022, onde supervisionou o futebol masculino, feminino e da academia. Agradecemos a Edu pelo papel que desempenhou em nossa estratégia de futebol renovada e por conduzir o clube adiante com os valores do Arsenal em seu coração."

"Respeitamos a decisão de Edu e agradecemos a ele por sua imensa contribuição e dedicação para levar o clube adiante. Todos no clube desejam o melhor a ele. Todos nós gostamos muito dele e da energia positiva que ele traz para tudo e todos", frisou Josh Kroenke, copresidente do Arsenal. "Mudança e evolução fazem parte do nosso clube. Continuamos focados em nossa estratégia e em ganhar grandes troféus. Nosso plano de sucessão refletirá essa ambição contínua."