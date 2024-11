Corinthians aproveita erros do Palmeiras, vence dérbi e se afasta da zona de rebaixamento

Depois de três anos, o Corinthians voltou a vencer um clássico com o Palmeiras. Empurrado por mais de 46 mil torcedores na Neo Química Arena, o time do Parque São Jorge aproveitou as poucas chances que teve para vencer por 2 a 0 o dérbi desta segunda-feira, pela 32ª rodada do Brasileirão, emplacando a terceira vitória consecutiva na competição nacional. Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram os gols, em lances marcados por falhas dos palmeirenses de Caio Paulista e Weverton.

O resultado dá ânimo para o Corinthians na luta contra o descenso após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Apesar de o time do técnico Ramón Díaz não demonstrar brilhantismo, definitivamente mostrou ser um adversário 'encardido' jogando em Itaquera. A equipe do Parque São Jorge sobe para a 13ª colocação, com 38 pontos, abrindo quatro do Athletico Paranaense, time que abre o Z-4. Na próxima rodada, os paulistas têm confronto direto contra o também ameaçado Vitória, em Salvador.

Já o Palmeiras, que não sabia o que era perder desde agosto, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores, voltou a sofrer com erros individuais, o que deixou o clube mais distante do tão sonhado tricampeonato nacional. Com 61 pontos, o vice-líder torce por uma derrota justamente do Botafogo, nesta terça-feira, no clássico com o Vasco, para seguir firma na cola do alvinegro carioca, na ponta da tabela, com 64. Na sexta, os palmeirenses recebem o Grêmio, no Allianz Parque.

Trajado exclusivamente de preto, o Corinthians entrou em campo com três zagueiros, formação já utilizada pelo técnico Ramón Díaz em outras partidas. A proposta foi reforçar o miolo de defesa e aproveitar Matheuzinho e Hugo como elementos surpresa pelas laterais, setor por onde o Palmeiras falhou no empate por 2 a 2 com o Fortaleza. Contando com os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, a equipe alviverde foi quem atacou primeiro. Aproveitando os erros do rival na saída de bola, o time de Abel abusou dos lances na linha de fundo, levando perigo nos cruzamentos. Felipe Anderson parou em Hugo Souza, enquanto Raphael Veiga isolou em passe rasteiro.

O Corinthians teve dificuldade para incomodar o Palmeiras. Felipe Anderson e Estêvão 'prendiam' os laterais alvinegros, e Richard Ríos encontrou liberdade na maioria das vezes para encontrar o melhor passe aos companheiros. Com a disposição habitual, Yuri Alberto levou perigo nas poucas vezes em que foi acionado. O camisa 9 até se movimentou bem, mas sofreu na etapa inicial com o meio-campo corintiano apagado.

Com os 11 jogadores atrás da linha da bola, os palmeirenses tomaram conta das ações ofensivas e poderiam ter tirado o zero do placar na etapa inicial com um pouco mais de eficiência. Estêvão 'tirou o sono' de Hugo, que apelou e foi amarelado. O lateral-esquerdo se redimiu ao dar início à ataque que culminou no gol do Corinthians. Os donos da casa, finalmente, conseguiram posicionar seus atletas em torno da área alviverde. Caio Paulista errou ao tentar cortar cruzamento, e Matheuzinho tocou para Garro acertar ótimo chute rasteiro de fora da área, aos 40 minutos do primeiro tempo.

O roteiro do segundo tempo se desenhou para ser uma partida ataque contra defesa, e assim aconteceu nos primeiros minutos. O Corinthians ficou todo atrás esperando o contragolpe, enquanto o Palmeiras tentava infiltrar na defesa com jogadas individuais de Estêvão e cruzamentos em bola parada. Aos 10 minutos da etapa final, Garro acionou Yuri Alberto completamente livre de marcação na esquerda. O centroavante aproveitou saída atabalhoada de Weverton e tocou para o gol vazio, fazendo 2 a 0.

Abel Ferreira mudou todo o setor ofensivo após o gol rival, tirando inclusive Estêvão, quem mais tentava algo diferente na frente. Com o Corinthians em vantagem no placar, Ramón não só oxigenou o time com substituições, como também sacou Memphis para colocar o volante Breno Bidon, reforçando a marcação. Yuri Alberto foi ovacionado ao deixar o gramado para dar lugar a Ángel Romero.

A reta final de partida foi mais brigada do que jogada, com disputas mais fortes por parte das duas equipes. Gabriel Menino acertou o travessão em cobrança de falta, e Hugo Souza entrou em ação fazendo grandes defesas em finalizações de Dudu e Rony dentro da grande área. Aos poucos, a volúpia palmeirense deu lugar à ansiedade e erros em trocas de passes. O Corinthians ganhou terreno, respirou, e soube segurar a vitória até os minutos finais, sobrando tempo para a torcida soltar o grito de 'olé' no fim.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 PALMEIRAS

CORINTHIANS- Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Tores, André Ramalho (Raniele) e Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Alex Santana (Carrillo) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Breno Bidon) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Diáz.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Maurício), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão (Gabriel Menino), Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Rodrigo Garro, aos 40 minutos do primeiro tempo. Yuri Alberto, aos 10 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo e Matheuzinho (Corinthians); Aníbal Moreno e Gabriel Menino (Palmeiras)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

PÚBLICO - 46.473 torcedores.

RENDA - R$ 2.514.796,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).