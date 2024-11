Swiatek sofre, mas supera Krejcikova no retorno às quadras; Gauff domina Pegula

Ausente das quadras desde o US Open e após um início ruim de partida, Iga Swiatek superou o nervosismo e conseguiu se recuperar a tempo de derrotar Barbora Krejcikova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, neste domingo, em Riad, na Arábia Saudita, na estreia das duas tenistas no WTA Finals.

A improvável vitória manteve viva a expectativa da polonesa em recuperar a liderança do ranking da WTA, atualmente nas mãos da belarussa Aryna Sabalenka. Mesmo que Swiatek conquiste o bicampeonato do WTA Finals, Sabalenka pode garantir o primeiro lugar se vencer suas duas partidas restantes na fase de grupos.

"Obviamente, nós duas estamos lutando por esta vaga", disse Swiatek. "Estou no torneio. Obviamente, quero jogar meu melhor jogo aqui e vencer este torneio", comentou a polonesa, que optou por não disputar a temporada asiática a fim de se recuperar de uma fadiga muscular. "Vou me concentrar apenas na minha partida e fazer tudo passo a passo."

O primeiro passo, porém, foi árduo para Swiatek. Aparentemente nervosa, ela sofreu com o ataque de Krejcikova e teve o serviço quebrado logo no início da partida. A checa salvou três match points e fechou a primeira parcial em 6/4. Somente quando já perdia por 3 a 0 na segunda parcial, Swiatek entrou no jogo e protagonizou duas quebras seguidas, empatando por 3 a 3. Quando Krejcikova sacava para forçar o tiebreak, a polonesa fechou em 7/5. No terceiro set, a vice-líder do ranking passeou em quadra e abriu 5 a 0, fechando o jogo em 6/2 após 2h32.

Na outra partida da chave laranja, em duelo de norte-americanas, Coco Gauff, número 3 do mundo, esbanjou confiança e derrotou Jessica Pegula (6ª) por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, sem encontrar muita dificuldade, embora tenha perdido quatro dos cinco duelos anteriores diante da compatriota.

Pelo saldo de sets, Gauff lidera o grupo após a primeira rodada, mas na terça-feira, ela fará o confronto direto com Swiatek, enquanto Pegula medirá forças com a atual campeã de Wimbledon, Barbora Krejcikova.